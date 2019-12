Pád lavíny v Nízkych Tatrách neprežil 23-ročný lyžiar zo Slovenska

Demänovská Dolina 14. decembra (TASR) – Pád lavíny v Nízkych Tatrách v sobotu neprežil 23-ročný lyžiar slovenskej národnosti. Horskí záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.



Žiadosť o pomoc prijali horskí záchranári v dopoludňajších hodinách. Dvoch Slovákov strhla v Školskom žľabe lavína, pričom jedného z nich zasypala. "Druhý lyžiar, ktorý udalosť oznámil, zostal na povrchu lavíny s vážnym poranením nohy a nemohol začať s vyhľadávaním zasypaného kamaráta," spresnili horskí záchranári.



Na miesto nehody vyrazili záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry vrátane psovoda. O spoluprácu požiadali aj leteckých záchranárov, no vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé letové podmienky vrtuľník nevzlietol. Horskí záchranári nalyžovali do žľabu, kde pes označil miesto zasypania. "Po vykopaní zasypaného lyžiara sme začali okamžitú resuscitáciu v kombinácii s medikamentóznou liečbou, no napriek veľkej snahe sa muža zachrániť nepodarilo," uviedli.



Druhému zranenému 27-ročnému lyžiarovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne ho záchranári za pomoci lanovej techniky v dĺžke skoro 300 metrov vytiahli zo žľabu na zjazdovku. Odtiaľ ho pomocou saní a snežného skútra transportovali na Bielu púť, kde ho odovzdali posádke rýchlej lekárskej pomoci na prevoz do nemocnice. Rovnako za pomoci lanovej techniky, saní a snežného skútra transportovali telesné pozostatky nebohého 23-ročného muža, ktoré odovzdajú obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru. Na akcii sa zúčastnilo 16 horských záchranárov.



Horskí záchranári upozorňujú, že zimná sezóna sa už začala. "Pamätajte, že už pri prvom stupni lavínového nebezpečenstva môžete byť ohrození pádom lavín," dodali.