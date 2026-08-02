< sekcia Regióny
PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia
Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Očová 2. augusta (TASR) - V obci Očová v okrese Zvolen došlo v nedeľu k zrúteniu malého lietadla, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková s tým, že bližšie informácie polícia poskytne neskôr. Údajne malo ísť o vyhliadkový let.
„Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti,“ informovala Žabková.
S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie podľa nej nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
Ako pre TASR uviedol starosta obce Očová Peter Sámeľ, lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho Aeroklubu Očová a ani o ich pilota.
Tragická správa o zrútení lietadla v Očovej zasiahla aj banskobystrického pilota a leteckého fotografa, ktorý vydal viacero kníh, Milana Paprčku.
„Lietanie nám pilotom prináša obrovskú radosť, ale občas aj veľký žiaľ. Dnes pri pilotovaní lietadla v Očovej zahynul môj kamarát a veľmi dobrý človek Duško Petrula. Neviem, či som ho niekedy videl bez úsmevu na tvári, nepamätám si ho v zlej nálade,“ uviedol na sociálnej sieti Paprčka s tým, že Dušan bude leteckému svetu na Slovensku veľmi chýbať.
TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu havárií malých lietadiel a vetroňov na území SR od roku 2021.
„Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa. Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti,“ informovala Žabková.
S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie podľa nej nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.
Ako pre TASR uviedol starosta obce Očová Peter Sámeľ, lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho Aeroklubu Očová a ani o ich pilota.
Tragická správa o zrútení lietadla v Očovej zasiahla aj banskobystrického pilota a leteckého fotografa, ktorý vydal viacero kníh, Milana Paprčku.
„Lietanie nám pilotom prináša obrovskú radosť, ale občas aj veľký žiaľ. Dnes pri pilotovaní lietadla v Očovej zahynul môj kamarát a veľmi dobrý človek Duško Petrula. Neviem, či som ho niekedy videl bez úsmevu na tvári, nepamätám si ho v zlej nálade,“ uviedol na sociálnej sieti Paprčka s tým, že Dušan bude leteckému svetu na Slovensku veľmi chýbať.
Výberová chronológia havárií malých lietadiel na území SR od roku 2021
TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu havárií malých lietadiel a vetroňov na území SR od roku 2021.
2021
27. augusta - V katastri obce Mokrý Háj v okrese Skalica sa zrútilo malé štvormiestne lietadlo. V čase nehody sa v lietadle nachádzali tri osoby, ktoré zasahujúci hasiči našli bez známok života.
2022
26. apríla - Život oboch pilotov si vyžiadala zrážka dvoch vetroňov nad vrchom Končiar v katastri obce Trebostovo v okrese Martin.
12. júna - Pád malého lietadla v okrese Nové Zámky v lokalite Nový Gúg si vyžiadal jednu obeť. Druhá osoba bola v kritickom stave.
6. septembra - Malé lietadlo spadlo v katastri Petrovíc v okrese Bytča. Pri páde sa zranili dvaja muži.
2023
22. februára - Pri obci Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín havarovalo motorové lietadlo, nehodu neprežili štyria ľudia.
18. mája - Malé lietadlo zmizlo z radarov na Orave. Trosky lietadla sa našli na druhý deň v katastri obce Novoť v okrese Námestovo. Pilot nehodu neprežil.
4. júna - Pri Dolnom Hričove v okrese Žilina spadlo malé lietadlo. Pilot zahynul.
29. augusta - Pri páde malého športového lietadla pri obci Podhorany v okrese Nitra zomreli dvaja ľudia.
1. októbra - V senickej mestskej časti Čáčov spadlo malé lietadlo. Nehoda si vyžiadala dve obete.
2024
4. mája - Nehoda vetroňa v Martine si vyžiadala jednu obeť.
23. júla - Pri páde vetroňa na letisku v Boleráze v okrese Trnava sa zranili dvaja ľudia.
17. augusta - Na letisku v obci Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, havarovalo lietadlo. Zranili sa dve osoby.
2025
24. mája - Na Kysuciach pri Oščadnici havarovalo malé motorové lietadlo. Zranila sa jedna osoba.
27. augusta - V katastri obce Mokrý Háj v okrese Skalica sa zrútilo malé štvormiestne lietadlo. V čase nehody sa v lietadle nachádzali tri osoby, ktoré zasahujúci hasiči našli bez známok života.
2022
26. apríla - Život oboch pilotov si vyžiadala zrážka dvoch vetroňov nad vrchom Končiar v katastri obce Trebostovo v okrese Martin.
12. júna - Pád malého lietadla v okrese Nové Zámky v lokalite Nový Gúg si vyžiadal jednu obeť. Druhá osoba bola v kritickom stave.
6. septembra - Malé lietadlo spadlo v katastri Petrovíc v okrese Bytča. Pri páde sa zranili dvaja muži.
2023
22. februára - Pri obci Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín havarovalo motorové lietadlo, nehodu neprežili štyria ľudia.
18. mája - Malé lietadlo zmizlo z radarov na Orave. Trosky lietadla sa našli na druhý deň v katastri obce Novoť v okrese Námestovo. Pilot nehodu neprežil.
4. júna - Pri Dolnom Hričove v okrese Žilina spadlo malé lietadlo. Pilot zahynul.
29. augusta - Pri páde malého športového lietadla pri obci Podhorany v okrese Nitra zomreli dvaja ľudia.
1. októbra - V senickej mestskej časti Čáčov spadlo malé lietadlo. Nehoda si vyžiadala dve obete.
2024
4. mája - Nehoda vetroňa v Martine si vyžiadala jednu obeť.
23. júla - Pri páde vetroňa na letisku v Boleráze v okrese Trnava sa zranili dvaja ľudia.
17. augusta - Na letisku v obci Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, havarovalo lietadlo. Zranili sa dve osoby.
2025
24. mája - Na Kysuciach pri Oščadnici havarovalo malé motorové lietadlo. Zranila sa jedna osoba.