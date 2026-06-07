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Pád v oblasti Bradavice vo Vysokých Tatrách neprežil 25-ročný Poliak

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Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

V nedeľu v ranných hodinách napokon lokalizovali horskí záchranári nezvestného v Kvetnicovom žľabe.

Autor TASR
Vysoké Tatry 7. júna (TASR) - Pád v oblasti Bradavice vo Vysokých Tatrách neprežil 25-ročný Poliak. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že od kolegov z Poľska prijali v sobotu (6. 6.) podvečer informáciu o jeho nezvestnosti. Sám vystúpil na vrchol, odkiaľ rodinným príslušníkom zaslal fotografiu. Ďalší kontakt však už nebol úspešný.

Na pozemnú pátraciu akciu vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Vytypovanú lokalitu prepátrali aj za pomoci bezpilotného lietadla so špeciálnym vyhľadávacím zariadením. Situáciu však sťažovala hustá hmla.

V súčinnosti s Policajným zborom (PZ) bola vykonaná aj obhliadka parkovísk na možných nástupoch na túru. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané tiež Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia PZ,“ dodávajú horskí záchranári. Automobil hľadaného Poliaka pritom našli na parkovisku v Tatranskej Polianke.

V nedeľu v ranných hodinách napokon lokalizovali horskí záchranári nezvestného v Kvetnicovom žľabe. „Žiaľ, po približne 300-metrovom páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli následne letecky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ,“ dodáva HZS.
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