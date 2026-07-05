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Pád z bicykla v Gaderskej doline: Žena skončila v nemocnici

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Žena si pádom z bicykla privodila úraz v oblasti hrudníka, hlavy a odreniny horných a dolných končatín.

Autor TASR
Martin 5. júla (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v sobotu (4. 7.) popoludní v Gaderskej doline. Po páde z bicykla tam utrpela viacero zranení 36-ročná žena. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Žena si pádom z bicykla privodila úraz v oblasti hrudníka, hlavy a odreniny horných a dolných končatín.

Ženu vyšetrili a ošetrili príslušníci Hasičského a záchranného zboru a HZS, následne ju odovzdali do starostlivosti zdravotných záchranárov, ktorí ju transportovali do nemocnice.
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