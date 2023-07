PÁD Z VEĽKEJ ĽADOVEJ VEŽE: Poľský horolezec neprežil

Vysoké Tatry 23. júla (TASR) - Poľský horolezec neprežil približne 150 metrov dlhý pád z Veľkej Ľadovej veže vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) s tým, že k tragickému pádu došlo v sobotu (22. 7.).



O pomoc slovenských kolegov požiadali poľskí záchranári, horolezci mali vystupovať od Suchej doliny, pričom sa na hrebeni Veľkej Ľadovej veže odviazali a pokračovali nezaistení. Práve v týchto miestach malo dôjsť k pádu.



"O technický zásah bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá na palubu vzala dvoch príslušníkov HZS a smerovala na miesto nešťastia," uvádza HZS. Po zlokalizovaní miesta pádu vysadili horských záchranárov pomocou palubného navijaka do terénu, kde zistili, že poľský horolezec utrpel pád dlhý približne desiatky metrov a zraneniam na mieste podľahol. Vrtuľník sa preto vrátil na základňu a o súčinnosť požiadali Letku Ministerstva vnútra SR.



Tá v Starom Smokovci zobrala na palubu ďalších dvoch záchranárov HZS a smerovali na miesto. Telo nebohého pripravili na letecký transport, vrtuľník následne pomocou palubného navijaka postupne evakuoval telo nebohého, jeho spolulezca aj so záchranármi. Následne pristál v Tatranskej Javorine, odkiaľ spolulezec obete pokračoval samostatne. Telo Poliaka terénnym vozidlom HZS transportovali do domu smútku v Ždiari a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR.