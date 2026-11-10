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Padlých vojakov a obete konfliktov si uctia na cintoríne v Majeri
Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto pod Urpínom od roku 2013.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Deň vojnových veteránov si Banská Bystrica uctí v stredu 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte na vojnovom cintoríne v časti mesta Majer pri Monumente s vyhliadkovou plošinou. Pietne stretnutie pripomenie pamiatku padlých vojakov, obete vojnových konfliktov, ktorí sa zaslúžili o slobodu a nastolenie mieru. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že na podujatí sa zúčastní aj vojnový veterán, hrdina SNP Vladimír Strmeň.
Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto pod Urpínom od roku 2013 a padlých vo vojnových konfliktoch si vždy uctieva spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta. Symbol tohto dňa je kvet červeného maku.
„Súčasťou pietnej spomienky bude aj položenie venca pri pamätnej tabuli na Národnom dome, venovanej príslušníkom britského Úradu pre špeciálne operácie, amerického Úradu pre strategické služby a ich slovenským spojencom, ktorí bojovali v okolí Banskej Bystrice počas SNP,“ uviedla vedúca medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu Zuzana Gajdošíková.
Ako Marhefková pripomenula, samospráva sa dlhodobo venuje starostlivosti o vojnové hroby, pomníky, pamätníky a pamätné miesta, ktoré pripomínajú tragické udalosti vojnových konfliktov. Na území mesta je v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR evidovaných 823 takých miest, na ktorých zabezpečujú bežnú údržbu. Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom a dotáciám sa ich postupne darí obnovovať a zachovávať ako dôstojné miesta historickej pamäti a úcty k obetiam vojen.
„Jednou z nedávnych aktivít bola výsadba izolačnej zelene pozdĺž protitankovej priekopy v Kremničke. Koncom roka 2025 mesto v tejto lokalite zabezpečilo výsadbu 534 sadeníc hrabu obyčajného v dĺžke 178 metrov. Ochranné pletivo a nová zeleň opticky i fyzicky oddeľujú vojnový hrob od obytnej zástavby. Projekt bol financovaný z mimoriadneho finančného príspevku Ministerstva vnútra SR vo výške 5800 eur, pričom samospráva sa na jeho realizácii podieľala sumou približne 1800 eur. Mesto tiež vlani poskytlo Židovskej náboženskej obci príspevok vo výške 40.000 eur na výstavbu Pamätníka obetiam holokaustu a rasového násilia,“ konštatovala Monika Supuková z oddelenia kultúry magistrátu.
Podľa primátora Jána Noska v roku 2027 plánujú dokončiť obnovu Pamätníka k 35. výročiu SNP v Uľanke. „Práce sa zamerajú na narovnanie, stabilizáciu a odborné umelecko-remeselné ošetrenie povrchu jednej z desiatich betónových reliéfnych skulptúr pamätníka, ktorá je naklonená a nachádza sa pri ceste I/59. Na financovanie obnovy sme podali žiadosť o podporu z FPU,“ dodal Nosko.
Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto pod Urpínom od roku 2013 a padlých vo vojnových konfliktoch si vždy uctieva spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta. Symbol tohto dňa je kvet červeného maku.
„Súčasťou pietnej spomienky bude aj položenie venca pri pamätnej tabuli na Národnom dome, venovanej príslušníkom britského Úradu pre špeciálne operácie, amerického Úradu pre strategické služby a ich slovenským spojencom, ktorí bojovali v okolí Banskej Bystrice počas SNP,“ uviedla vedúca medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu Zuzana Gajdošíková.
Ako Marhefková pripomenula, samospráva sa dlhodobo venuje starostlivosti o vojnové hroby, pomníky, pamätníky a pamätné miesta, ktoré pripomínajú tragické udalosti vojnových konfliktov. Na území mesta je v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR evidovaných 823 takých miest, na ktorých zabezpečujú bežnú údržbu. Vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom a dotáciám sa ich postupne darí obnovovať a zachovávať ako dôstojné miesta historickej pamäti a úcty k obetiam vojen.
„Jednou z nedávnych aktivít bola výsadba izolačnej zelene pozdĺž protitankovej priekopy v Kremničke. Koncom roka 2025 mesto v tejto lokalite zabezpečilo výsadbu 534 sadeníc hrabu obyčajného v dĺžke 178 metrov. Ochranné pletivo a nová zeleň opticky i fyzicky oddeľujú vojnový hrob od obytnej zástavby. Projekt bol financovaný z mimoriadneho finančného príspevku Ministerstva vnútra SR vo výške 5800 eur, pričom samospráva sa na jeho realizácii podieľala sumou približne 1800 eur. Mesto tiež vlani poskytlo Židovskej náboženskej obci príspevok vo výške 40.000 eur na výstavbu Pamätníka obetiam holokaustu a rasového násilia,“ konštatovala Monika Supuková z oddelenia kultúry magistrátu.
Podľa primátora Jána Noska v roku 2027 plánujú dokončiť obnovu Pamätníka k 35. výročiu SNP v Uľanke. „Práce sa zamerajú na narovnanie, stabilizáciu a odborné umelecko-remeselné ošetrenie povrchu jednej z desiatich betónových reliéfnych skulptúr pamätníka, ktorá je naklonená a nachádza sa pri ceste I/59. Na financovanie obnovy sme podali žiadosť o podporu z FPU,“ dodal Nosko.