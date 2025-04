PADOL VERDIKT: Za vraždu novorodenca dostala Lucia L. 17-ročný trest

Žilina 4. apríla (TASR) - Okresný súd Žilina v piatok rozhodol v prípade vlaňajšej vraždy novorodenca v Rajci. Súd uznal 26-ročnú Luciu L. za vinnú a za obzvlášť závažný zločin vraždy jej uložil trest odňatia slobody v trvaní 17 rokov. Rozsudok nie je právoplatný, obe strany si ponechali zákonnú lehotu na prípadné odvolanie.



Tragédia sa stala 15. júna 2024 v Rajci, kde telo novorodenca našiel náhodný okoloidúci v odtokovom žľabe jedného z bytových domov. K nálezu boli privolaní záchranári, ale tí mohli už len skonštatovať smrť. Polícii sa po niekoľkých hodinách podarilo ženu podozrivú z vraždy novorodenca zadržať.



Z piatkového hlavného pojednávania bola vylúčená verejnosť. Sudkyňa sa stotožnila s návrhom obhajcu obžalovanej, podľa ktorého boli v rámci dokazovania vyhotovené posudky z oblasti psychiatrie a psychológie a závery z nich by mohli zásadným spôsobom zasiahnuť do intímnej sféry obžalovanej.



Ako vyplynulo z predneseného rozsudku, obžalovaná Lucia v inkriminovaný deň spontánne porodila v 30. týždni tehotenstva dieťa ženského pohlavia a odložila ho do odtokového žľabu. Konala pod vplyvom metamfetamínu.



Sudkyňa pri stanovení trestu prihliadala predovšetkým na skutočnosť, že obžalovaná sa k činu priznala a urobila vyhlásenie o vine. Trest si odpyká v ústave na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň jej bolo nariadené ochranné protitoxikomanické liečenie ústavnou formou.