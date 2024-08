PADOL VÝSTREL: Zadržali muža, ktorý útočil na hliadku v Strážskom

Strážske 9. augusta (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin útoku na verejného činiteľa, ku ktorému došlo v piatok v Strážskom v okrese Michalovce. Na tiesňovú linku 158 oznamovateľ nahlásil, že sa mu niekto vyhráža smrťou a z obavy o svoj život sa zamkol v areáli firmy. Na policajnú hliadku, ktorá prišla skontrolovať oznámenie, sa vyrútil vysokozdvižný vozík, ktorý šoféroval oznamovateľ. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, s lyžinami zdvihnutými až do výšky okien motorového vozidla takmer úmyselne narazil do služobného auta.



Policajti si privolali pomoc. Oznamovateľ sa vozil po areáli v dodávke a keď spozoroval prichádzajúcich policajtov, nasmeroval jazdu proti bráne, za ktorou policajti stáli. Auto zastavil až v tesnej blízkosti brány a policajtov chcel zastrašiť jej prerazením. "Keď muž videl, že policajná hliadka neustupuje, so zdvihnutým prostredníkom všetkým zasahujúcim policajtom celý čas vulgárne nadával, vulgárne gestikuloval a potom vošiel do interiéru budovy," uviedla hovorkyňa.



Policajti si všimli, že muž má pri sebe zbraň a vložil si ju za opasok. Následne sa otočil a vykročil oproti policajtom so zbraňou v ruke. Potom ešte vysokozdvižným vozíkom zatarasil vstup do budovy.



Na miesto boli vyslaní policajti rôznych útvarov a vzhľadom na podozrenie z vysoko rizikového incidentu aj policajný vyjednávač a príslušníci pohotovostného policajného útvaru.



"Košickí kukláči s vyjednávačom už boli pripravení vykonať služobný zákrok, no muž v tom sám vyšiel z auta a v sprievode psa podišiel k jednému zo zasahujúcich policajtov. Na jeho výzvy, aby upustil od svojho konania a ľahol si na zem, nereagoval a približoval sa stále bližšie k policajtovi. Policajt preto použil varovný výstrel do vzduchu s výzvou, ktorú však muž opätovne nerešpektoval, a keďže sa aktívne bránil, za pomoci donucovacích prostriedkov ho na mieste okamžite zadržali a spacifikovali," doplnila Ivanová.



K zraneniam nedošlo a muža previezli do nemocnice. Na bezpečnosť ostatných obyvateľov policajti dohliadali aj v okolí objektu, aby nebol ohrozený život, zdravie alebo majetok iných osôb.



Vo veci policajti vykonávajú ďalšie procesné úkony. "Vzhľadom na skutočnosť, že muž bol už v minulosti osemkrát súdne trestaný pre rôznu trestnú činnosť, nie je vylúčené, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bude trestné stíhanie rozšírené aj na ďalšie skutky," uzavrela hovorkyňa.