Pádom dieťaťa do šachty vo Valaskej Belej sa zaoberá polícia

Valaská Belá 23. júla (TASR) - Polícia sa zaoberá utorkovým (22. 7.) pádom dieťaťa do žumpovej šachty vo Valaskej Belej v okrese Prievidza. Informovala o tom na sociálnej sieti.



„V okrese Prievidza došlo k udalosti, ktorá sa mohla skončiť tragicky. Maloleté dieťa spadlo do otvorenej žumpy. Našťastie, bola skoro prázdna a dieťa neutrpelo vážne zranenia,“ uviedli policajti. Prípadom sa zaoberá polícia v Prievidzi. „Vzhľadom na citlivosť prípadu, keďže ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať k prípadu bližšie informácie,“ ozrejmili policajti.



Tento prípad podľa nich pripomína, aké nebezpečné môže byť ponechať žumpu alebo septik otvorený alebo nedostatočne zabezpečený. „Pri nezabezpečení žumpy hrozí riziko pádu do nej. V prípade, že je plná, môže dôjsť k uduseniu alebo utopeniu osoby. Kontakt s jej obsahom môže spôsobiť i infekcie a vážne zdravotné komplikácie,“ priblížili.



Občanov policajti vyzvali, aby vždy uzatvárali poklopy a používali pevné a uzamykateľné kryty. „Informujte deti o nebezpečenstve a nedovoľte im hrať sa v ich blízkosti. Ak si všimnete nezabezpečenú žumpu alebo septik vo vašom okolí, upozornite majiteľa alebo správcu,“ odporučili.



Maloletý chlapec spadol do žumpovej šachty v utorok dopoludnia, vytiahli ho z nej dobrovoľní hasiči z Valaskej Belej. Chlapca leteckí záchranári previezli do nemocnice v Bojniciach, na tamojšom urgentnom príjme ho ošetrili a prepustili do domáceho liečenia.