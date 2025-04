Pády dvoch lyžiarov na Chopku si vyžiadali transport vrtuľníkom

Demänovská Dolina 13. apríla (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry pomáhali v nedeľu dvom lyžiarom, ktorých zranenia si vyžiadali transport vrtuľníkom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



V poobedňajších hodinách pomáhali horskí záchranári 50-ročnému mužovi poľskej národnosti, ktorý pri lyžovaní vo freeride zóne preletel približne 200 metrov cez skalné prahy do Derešského kotla a utrpel viacnásobné poranenia tela. „Po príchode na miesto a zhodnotení zdravotného stavu pacienta bol na miesto privolaný vrtuľník, ktorý muža transportoval do zdravotníckeho zariadenia,“ uviedli z HZS.



Následne v tom istom čase bolo požiadané Operačné stredisko tiesňového volania HZS o pomoc pre 56-ročného slovenského lyžiara, ktorý po 450-metrovom páde do Lukového kotla utrpel poranenia hlavy, hrudníka a brucha. „Po príchode na miesto, vyšetrení a ošetrení bol pacient vytiahnutý pomocou lanovej techniky a elektrického navijaku naspäť na zjazdovú trať, odkiaľ bol transportovaný pomocou zvozných saní na Bielu púť, kde si ho do starostlivosti prebrala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba,“ doplnili horskí záchranári.