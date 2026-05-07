Pakt slobodných miest sa má rozšíriť aj o primátorov miest USA
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Mesto Bratislava bude v utorok (12. 5.) opäť hostiť viacerých primátorov. Diskutovať budú o hrozbách, ktorým mestá čelia vzhľadom na rýchlo sa meniace geopolitické prostredie, zvyšujúce sa bezpečnostné hrozby či stále viac nebezpečnejšie naratívy vo verejnom priestore. Podujatie sa koná v rámci samitu Paktu slobodných miest. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Dôležitou témou rokovaní v rámci samitu bude špecifická situácia v USA, ktorá výrazne posilňuje potrebu globálnej solidarity medzi demokratickými lídrami miest. Samit bude po prvý raz od svojho vzniku riešiť rozšírenie smerom do transatlantického priestoru a prijme desať nových členov - primátorov miest z USA,“ skonštatoval Bubla.
Na samite bude mať zastúpenie napríklad Amsterdam, Barcelona, Budapešť, Londýn, Paríž, Ulm, Viedeň, Varšava, Záhreb, Miláno či Praha, ale aj ukrajinský Ľvov a Charkov. Niektorí zástupcovia miest sa budú pripájať online vrátane primátora Kyjeva Vitalija Klička či primátora Minneapolisu Jacoba Freya.
Pakt slobodných miest bol založený primátormi Bratislavy (Matúš Vallo), Budapešti (Gergely Karácsony), Prahy (Zdeněk Hřib) a Varšavy (Rafal Trzaskowski) v roku 2019. Odvtedy sa na základe rastúcej potreby ochrany hodnôt, akými sú sloboda a demokratické princípy, pridalo k paktu už viac ako 35 primátorov, čím sa z neho stala globálna sieť primátorov.
Pakt úzko spolupracuje s ukrajinskými mestami už od čias pred ruskou inváziou, najmä s Kyjevom a ďalšími väčšími mestami.
Cieľom paktu je chrániť a podporovať spoločné hodnoty slobody, ľudskej dôstojnosti, demokracie, rovnosti, dodržiavania práv, sociálnej spravodlivosti či tolerancie a kultúrnej rozmanitosti. Ale tiež pomenovávať najpálčivejšie výzvy spoločnosti a vystupovať voči populizmu.
