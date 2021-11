Palacinkáreň v Humennom ostala otvorená aj napriek opatreniam

Na snímke palacinkáreň v Humennom, ktorá je otvorená aj napriek zaradeniu okresu do čiernej farby COVID automatu, 5. novembra 2021. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Humenné 5. novembra (TASR) – Na kontrolu zo strany štátnych orgánov sú majitelia palacinkárne, ktorá je v Humennom otvorená aj napriek zaradeniu okresu do čiernej farby COVID automatu, pripravení. Svoje rozhodnutie porušiť protipandemické opatrenia odôvodňujú zúfalstvom, chcú upozorniť na nedostatočnú podporou zo strany štátu. Úrad verejného zdravotníctva SR pripomína, že za takéto konanie hrozia pokuty." uviedla pre TASR Tatiana Kopilová s tým, že na pravidlá COVID automatu doplácajú najmä "" podnikatelia z oblasti stravovania, hotelierstva a starostlivosti o ľudské telo.Udržať prevádzku rentabilnú pri "" predaji je podľa nej nereálne a preplácanie 80 percent mzdových nákladov na zamestnancov ako pomoc od štátu nedostatočná. Jej manžel Slavomír Kopil sa pýta, z čoho majú žiť a pripomína základné práva a slobody vyplývajúce z Ústavy SR.Ani odklad splátok úverov bankám nepovažujú manželia za dostatočnú pomoc, keďže podnikatelia ich budú musieť splatiť. Kedy budú môcť začať znova plnohodnotne podnikať, pritom nevedia. Podľa Kopila je takmer po dvoch rokoch trvania pandémie mnoho podnikateľov v gastrosektore nútených brať nové úvery na to, aby mohli splácať podlžnosti voči štátu.," podotkol s tým, že spätná pomoc dosiaľ neprišla v adekvátnej podobe. Tá by podľa Kopilovej mohla predstavovať preplácanie 70 percent priemeru príjmov v období pred pandémiou. "" uzavrela.Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, za porušenie opatrení v súvislosti s COVID automatom a otvorenie gastroprevádzky v jeho čiernej fáze môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v správnom konaní uložiť pokutu vo výške od 150 do 20.000 eur. Pri stanovení výšky pokuty sa podľa jej slov prihliada na viaceré okolnosti.doplnila.