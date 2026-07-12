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Palárikovo: Galéria vo veži otvorí svoje pôsobenie výstavou
Výstava odprezentuje výber diel účastníkov 14. ročníka medzinárodného výtvarného sympózia ARTRA.
Autor TASR
Palárikovo 12. júla (TASR) - V historických priestoroch Poľovníckeho kaštieľa Palárikovo vzniká nový kultúrny priestor. V nedeľu o 13.00 h tam slávnostne uvedú do života Galériu vo veži, ktorá svoje pôsobenie otvorí výstavou Alternatívy. Informovala o tom Laura Tettingerová zo štátneho podniku Lesy SR.
Výstava odprezentuje výber diel účastníkov 14. ročníka medzinárodného výtvarného sympózia ARTRA. „Kolekciu citlivo zostavili kurátori Ján Kurinec a Peter Pauko, ktorí vytvorili priestor na stretnutie rozmanitých výtvarných poetík, autorských výpovedí a tvorivých prístupov. Odborným garantom výstavy je akademický maliar Daniel Szalai,“ priblížila Tettingerová.
Sympózium ARTRA každoročne vytvára priestor na stretnutie umelcov, výmenu skúseností a hľadanie nových tvorivých ciest. „Návštevníci budú mať príležitosť stretnúť sa s autormi, diskutovať o ich tvorbe a zažiť atmosféru miesta, kde sa prirodzene prepája história, príroda a súčasné umenie,“ dodala. Výstava bude verejnosti prístupná do 30. augusta v rámci prehliadok kaštieľa.
Projekt vznikol v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského osvetového strediska v Nitre, kaštieľa Palárikovo - Lesy SR. Ambíciou je sprístupňovať kvalitné umelecké diela širokej verejnosti a podporovať rozvoj kultúrneho života v regióne.
Výstava odprezentuje výber diel účastníkov 14. ročníka medzinárodného výtvarného sympózia ARTRA. „Kolekciu citlivo zostavili kurátori Ján Kurinec a Peter Pauko, ktorí vytvorili priestor na stretnutie rozmanitých výtvarných poetík, autorských výpovedí a tvorivých prístupov. Odborným garantom výstavy je akademický maliar Daniel Szalai,“ priblížila Tettingerová.
Sympózium ARTRA každoročne vytvára priestor na stretnutie umelcov, výmenu skúseností a hľadanie nových tvorivých ciest. „Návštevníci budú mať príležitosť stretnúť sa s autormi, diskutovať o ich tvorbe a zažiť atmosféru miesta, kde sa prirodzene prepája história, príroda a súčasné umenie,“ dodala. Výstava bude verejnosti prístupná do 30. augusta v rámci prehliadok kaštieľa.
Projekt vznikol v spolupráci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Krajského osvetového strediska v Nitre, kaštieľa Palárikovo - Lesy SR. Ambíciou je sprístupňovať kvalitné umelecké diela širokej verejnosti a podporovať rozvoj kultúrneho života v regióne.