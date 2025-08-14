< sekcia Regióny
Palócke dni vo Fiľakove prinesú koncerty, výstavu a vínne pivnice
Autor TASR
Fiľakovo 14. augusta (TASR) - V meste Fiľakovo v okrese Lučenec sa vo štvrtok začínajú 34. Palócke dni, ktoré sú tradične spojené aj s dňami mesta. Štvordňové podujatie prinesie koncerty, výstavu o obnove kúrie Koháryovcov, otvorenie vínnych pivníc i sprievodné programy na Fiľakovskom hrade. TASR o tom informovala riaditeľka mestského kultúrneho strediska Eva Tóthová.
Palócke dni vo Fiľakove odštartujú vo štvrtok popoludní v Mestskom vlastivednom múzeu prednáškou historika a archivára Zoltána Pétera Bagiho o fiľakovských aspektoch správ augsburskej obchodníckej a bankárskej rodiny Fugger. Nasledovať bude vernisáž výstavy o kúrii Koháryovcov, ktorá prešla v rokoch 2021 až 2025 komplexnou rekonštrukciou.
„Návštevníkov výstavy čaká fotodokumentácia procesu obnovy a zaujímavé výstavné predmety, ako napríklad pôvodné kachlice, zachovaná podlahová krytina, obrazy Štefana Koháryho II. pochádzajúce zo zbierky Hradného múzea vo Fiľakove, originál kúpnopredajnej zmluvy uzavretej medzi gazdovskými rodinami a Coburgovcami a úžitkové predmety už spomínaných gazdovských rodín,“ priblížili organizátori.
Fiľakovské slávnosti budú v piatok (15. 8.) o 17.00 h pokračovať slávnostným odovzdávaním mestských ocenení na hradnom nádvorí, po ktorom budú nasledovať hudobné koncerty. V sobotu (16. 8.) sa uskutoční rodinné predpoludnie s divadelnými predstaveniami, na hrade budú pripravené aj sprievodné programy a trh remeselníkov.
„O 15. hodine sa vďaka miestnym vinárom otvoria pivnice na Šávoľskej ceste. V tom istom čase sa v Mestskom vlastivednom múzeu začne aj Spoznávacia prechádzka mestom po stopách Štefana Koháryho II., pokračuje v 300-ročnom kostole a končí sa v obnovenej Koháryho kúrii, kde sa uskutoční aj malý piknik so skautmi,“ uviedla Tóthová.
Sobotný večer na hradnom nádvorí uzavrie ďalší hudobný program, v nedeľu (17. 8.) sa uskutočnia slávnostné sväté omše a procesia, ako aj majstrovský futbalový zápas. Vo večerných hodinách budú môcť návštevníci vidieť na hradnom nádvorí jednu z najúspešnejších maďarských operiet s názvom Ples v Savoji.
