Palubovku a tribúny v trenčianskej športovej hale majú dokončiť v máji

Trenčín 23. februára (TASR) - Práce na novej palubovke v Mestskej športovej hale v Trenčíne sa blížia do záverečnej fázy. Výmena palubovky a nové tribúny si vyžiadali investíciu takmer 1,3 milióna eur. Viac ako polovicu poskytol Fond na podporu športu. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Halové športové kluby tu svoje zápasy hrávali na lepenej podlahovej betónovej doske. Už čoskoro ju nahradí viacúčelová športová vinylová podlaha na dvojitom odpruženom rošte. Povrchová úprava zabezpečí optimálnu klznosť pre halové športové aktivity a jednoduchú údržbu," skonštatovala hovorkyňa.



Ako dodala, aktuálne v športovej hale kladú posledné konštrukčné vrstvy, robia sa i obklady stien a vo výrobe sú už aj mobilné tribúny. Povrchovo sa upravujú aj steny a stĺpy.



"Namiesto pôvodných tribún sa v hale nainštalujú dve nové teleskopické tribúny po stranách hracej plochy. Každá ponúkne 486 miest na sedenie, spolu na oboch tribúnach to teda bude 972 miest. Sedenie bude aj mimo týchto mobilných tribún. Diváci budú mať po rekonštrukcii vo veľkej hale k dispozícii celkovo 1486 nových sedadiel. Sedačky budú pevné, plastové s vysokým chrbtom. Tribúny sa v prípade potreby budú dať pomocou elektrického ovládania zasunúť, čím sa zväčší priestor hracej plochy," doplnila Ságová.



Nová palubovka bude stáť takmer 615.000 eur, tribúny necelých 675.000 eur. Celkovo ide o investíciu približne 1,3 milióna eur. Projekt podporil Fond na podporu športu sumou takmer 708.000 eur. Zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu. Práce by mali byť hotové na prelome apríla a mája.