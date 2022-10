Palúdzku s Liptovskou Ondrašovou chcú prepojiť mostom

Liptovský Mikuláš 3. októbra (TASR) – Liptovskomikulášske mestské časti Palúdzka a Liptovská Ondrašová plánuje radnica prepojiť mostom pre cyklistov a peších ponad Váh. Mesto objednalo štúdiu realizovateľnosti premostenia oboch brehov rieky. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Zjednodušíme tak spojenie pre peších a cyklistov medzi týmito mestskými časťami a ľudia nebudú musieť ísť naokolo popri frekventovanej ceste I/18," priblížila hovorkyňa. Realizáciu by chceli financovať z eurofondov, predpokladajú ju na roky 2024 až 2025.



Cyklistov, ktorí v Okoličnom prechádzajú cez cestu I/18 na Podbreziny, by viac nemali ohrozovať autá. Mestský úrad pripravuje nový projekt, ktorý ich nasmeruje popod most pri rieke Smrečianka. "Podjazd by sme mohli využívať už za dva roky," doplnila Čapčíková.



Hovorkyňa uviedla, že radnica v uplynulom období iniciovala aj zriadenie združení, ktoré sa zaoberajú cyklochodníkom od Liptovskej Ondrašovej po Vlachy a úsekom od Okoličného do Liptovského Hrádku. Aktuálne existuje projektová dokumentácia na úsek Liptovská Ondrašová - Liptovská Sielnica, na zvyšných sa pracuje.