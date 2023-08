Pamätná izba básnika Ivana Krasku dostane modernejšiu podobu

Piešťany 29. augusta (TASR) - Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pripravuje novú podobu Pamätnej izby Ivana Krasku v priestoroch piešťanského bytu, kde básnik žil od roku 1943 až do svojej smrti v roku 1958. Má už za sebou architektonicko-výtvarná súťaž, informoval o tom riaditeľ múzea Vladimír Krupa.



V roku 2023 sa podarilo múzeu získať finančné prostriedky od Fondu na podporu umenia na realizáciu prvej fázy prípravy novej expozície. "Súčasná bola vytvorená v roku 1976 pri príležitosti 100. výročia básnikovho narodenia a v 90. rokoch výrazne reinštalovaná v spolupráci s manželmi Ladislavom Mňačkom a Evou Mňačkovou, dcérou Ivana Kraska. No v súčasnosti je už jej podoba prekonaná," uviedol Krupa. Má dve časti, prvá približuje básnikov život a dielo, druhú časť tvoria dve miestnosti zariadené pôvodným mobiliárom, umeleckými dielami z pozostalosti básnika, drobnými predmetmi. Túto časť chce múzeum zachovať v pôvodnej podobe, no s lepším prepojením s expozíciou.



Architektonicko-výtvarnú súťaž realizovali v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, prihlásilo sa sedem záujemcov a najúspešnejší bol Ateliér Greš Želiar. "Porota u víťaza ocenila okrem iného otvorenie priestoru pôvodného bytu, jednoduché a čitateľné riešenie. Návrh prostredníctvom inovatívneho prístupu pozýva návštevníka na bádanie, odkrývanie ďalších informácií a zaujímavostí z tvorby a života básnika. Hosť sa ocitne na návšteve, kde nie sú všetky spomienky viditeľné naraz, ale ukazujú sa až prostredníctvom vedomého alebo lektorovaného odhaľovania," dodal Krupa. Múzeum v súčasnosti pripravuje žiadosť o poskytnutie grantu na druhú etapu projektu - realizáciu expozície.



Po básnikovi kúpeľné mesto pomenovalo aj malú scénu mestského kultúrneho strediska a nábrežie pri rieke Váh.