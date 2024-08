Pamätná tabuľa nad Nitrou pripomína výsadok partizánov

Nitra 14. augusta (TASR) - Nenápadná pamätná tabuľa umiestnená na vysielači na vrchole Pyramídy nad Nitrou pripomína výsadok sovietskych partizánov, ku ktorému tu došlo koncom septembra 1944. Ako sa na nej uvádza, tabuľa bola osadená na ich pamiatku pri príležitosti 45. výročia Slovenského národného povstania (SNP).



Pamätná tabuľa obsahuje mená 14 partizánov, ktorí tu pristáli. Šlo o členov skupiny Národný pomstiteľ. Ich výsadok smeroval do Zlatna, ktoré bolo spolu s neďalekou obcou Skýcov centrom partizánskeho odboja v Tribečskom pohorí. Pre nepriaznivé počasie však pristáli nad Nitrou. V priebehu niekoľkých dní sa im podarilo do Zlatna dostať a naplno sa zapojiť do odbojovej činnosti.



Národný pomstiteľ patril k významným partizánskym skupinám. "Bol internacionálny a mal vyše 230 členov," uvádza sa v spomienkach partizánov, ktoré zozbieral a spracoval Jozef Havel zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).



Niekoľkí bývalí partizáni vysadení v zoborských lesoch sa 30. augusta 1989 do Nitry vrátili, aby sa zúčastnili osláv 45. výročia SNP. Na archívnej fotografii zverejnenej v časopise SZPB Bojovník bol medzi nimi napríklad náčelník štábu partizánskej skupiny Národný pomstiteľ Jurij Gavrilovič Kuznecov, zdravotníčka Nina Semjonovna Mereckaja či radistka skupiny Pavla Pavlovna Maľučenková.