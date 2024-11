Pamätná tabuľa v Košiciach pripomína sídlo Občianskeho fóra a VPN

Košice 15. novembra (TASR) - Pamätnú tabuľu revolučným hnutiam Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN) odhalili v piatok v centre Košíc na budove ich niekdajšieho sídla z rokov 1989 a 1990. Tabuľa na Hlavnej ulici 30 tiež pripomína, že 20. decembra 1989 budovu navštívil aj neskorší československý prezident Václav Havel.



Peter Neuwirth z občianskej iniciatívy November 1989 Košice pri tejto príležitosti priblížil udalosti Nežnej revolúcie spred 35 rokov. Skonštatoval, že OF a VPN sa zaslúžili o prechod od totality k demokracii.







"Od 21. novembra 1989 v Košiciach začali štrajkovať študenti a po nich sa pridali divadelníci a potom ostatné skupiny obyvateľstva. V tom čase vzniklo aj Občianske fórum, ktoré sme založili, a potrebovali sme priestory pre činnosť," uviedol Neuwirth. V objekte vtedy sídlila organizácia Zväz slovenských výtvarných umelcov. "Jeho krajská rada nám tento priestor pridelila a mohli sme začať s politickou činnosťou. To znamená, že sme začali s petíciou na podporu Občianskeho fóra. V tejto budove sme boli približne rok a potom sme sa presťahovali do takzvaného Župného domu, kde je dnes Východoslovenská galéria," povedal pre TASR občiansky aktivista.



Odhalenie tabule bolo súčasťou trojdňového programu košických podujatí 35 rokov slobody - Pocta Novembru 1989, ktorý vyvrcholí občianskym mítingom na Hlavnej ulici v nedeľu 17. novembra.