Pamätná tabuľa v Kynceľovej pripomína začiatky legendárneho P. Bielika

Kynceľová 8. augusta (TASR) – V obci Kynceľová (okres Banská Bystrica) s necelými 400 obyvateľmi odhalili slovenskej hereckej legende Paľovi Bielikovi pamätnú tabuľu. Chceli tak urobiť už pri jeho výročí, ale situácia s ochorením COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia to všetko posunuli. Pre TASR to uviedla starostka obce Martina Kubišová.



"Paľo Bielik chodil do základnej školy k nám, v budove obecného úradu bola kedysi evanjelická škola. U nás sa začali jeho divadelné kroky, hrával ochotnícke divadlo s mnohými našimi občanmi. Bola by veľká škoda to nevyužiť, aby ľudia vedeli, že aj nás niečo spája so slovenským Jánošíkom," priblížila Kubišová.



Už dávnejšie nad tým uvažovala, najmä keď doma našla fotku z Národného domu v Banskej Bystrici, kde hrával Jánošíka, a na nej bol ešte aj jej starý otec.



Pamätná tabuľa je umiestnená na obecnom úrade a slávnostne ju odhalili koncom júla počas tradičného podujatia Fizolňový deň, keď do obce pri Banskej Bystrici každoročne zavíta množstvo návštevníkov.