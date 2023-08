V Poprade si pripomenú augustové udalosti z roku 1968

Poprad 21. augusta (TASR) - Pri Pamätníku obetiam okupácie na Námestí sv. Egídia v Poprade si v pondelok popoludní pripomenú augustové udalosti z roku 1968. Pietnu spomienku, ktorá sa začne o 14. hodine, organizuje každoročne Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV). Tento rok uplynulo 55 rokov od okupácie Československa.



Združenie pri tejto príležitosti upozorňuje, že pamätník, ktorý ako stále jediný na Slovensku nahrádza centrálny pamätník obetiam okupácie, je po vyše 20 rokoch v havarijnom stave. "Múr na ktorom je umiestnený, sa rozpadáva a hrozí jeho poškodenie. Aj to symbolizuje postoj verejnosti k udalostiam z augusta 1968 a obdobiu tzv. normalizácie," skonštatovalo združenie s tým, že po mnohých peripetiách sa v Poprade podarilo pamätník odhaliť v roku 2002. Je na ňom meno Jozef Bonk, práve jeho totiž pri invázii vojsk Varšavskej zmluvy nešťastne zasiahla guľka a zranenie neprežil. Každoročne sa na tomto mieste stretávajú tí, ktorým nie sú ľahostajné obete vpádu alebo spomínajú na svojich blízkych.



"Každý národ by si mal pripomínať svoje obete, či už sú to obete druhej svetovej vojny, obete koncentračných táborov, stalinských gulagov alebo totalitných režimov," dodáva SZBPV. Upozorňuje tiež, že Československo bolo ešte v roku 1966 ekonomicky na úrovni Rakúska a malo všetky predpoklady stať sa opäť hospodársky vyspelým štátom, z ktorého by ľudia neutekali za hranice.



Jozef Bonk bol v najväčšom meste pod Tatrami jedinou obeťou streľby do davu ľudí, zranených však bolo ďalších 14 obyvateľov. Pred 55 rokmi pritom 19-ročný mladík vôbec nemal byť v Poprade a jeho rodina dlho neverila, že obeťou streľby je práve on.



Vojská piatich socialistických krajín v roku 1968 vstúpili na územie vtedajšieho Československa v snahe potlačiť úsilie reformných komunistov na čele s Alexandrom Dubčekom o socializmus s ľudskou tvárou. Práve vtedy sa začalo obdobie tzv. normalizácie s tvrdými straníckymi čistkami proti všetkým, ktorí podporovali tzv. Pražskú jar.