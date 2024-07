Pamätník na Zvonici pripomína boje francúzskych partizánov pri Strečne

Strečno 30. júla (TASR) - Účasť francúzskych partizánov v Slovenskom národnom povstaní (SNP) už takmer sedem desaťročí pripomína pamätník na vrchu Zvonica pri Strečne. Oddiel pod vedením kapitána Georgesa de Lannuriena sa na rozhraní augusta a septembra 1944 zapojil do bojov v okolí Strečnianskej úžiny. Pod pamätníkom z bieleho spišského travertínu sa nachádza krypta s telesnými pozostatkami 24 partizánov, ktorí prišli v bojoch o život.



Pamätník francúzskym partizánom, autormi ktorého sú slovenskí sochári Ladislav Snopek a Ladislav Beisetzer, slávnostne odhalili 29. augusta 1956. O sedem rokov neskôr ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. "Veľká rozloha stavby pamätníka, kde k samotnému monumentu treba prirátať aj parkoviská a prístupovú komunikáciu, si každoročne vyžadujú nemalé finančné prostriedky na údržbu. Pravidelne sa snažíme o získanie dotácie z Ministerstva kultúry SR z fondov na podporu kultúrnych pamiatok, aby sme udržali pamätník a areál v čo najlepšom stave," poznamenal starosta Strečna Dušan Štadáni.



V roku 2021 napríklad obec vďaka dotácii z rozpočtovej rezervy predsedu vlády nechala kompletne obnoviť travertínovú dlažbu a prístupové schodisko. "Vlani prebehla ďalšia väčšia rekonštrukcia pamätníka s pomocou dotácie ministerstva vnútra so spoluúčasťou obce. Sanovali sa schody a očistila balustráda od náletových drevín. Vyrobená bola nová travertínová tabuľka a na samotný obelisk pribudli k zoznamu 56 francúzskych bojovníkov ďalšie tri mená," uviedol Štadáni.



Starosta pripomenul, že obec má dlhoročné nadštandardné vzťahy s rodiskom kapitána Lannuriena. Desaťtisícový príspevok organizácie Souvenirs Francais a tiež suma 6550 eur od Združenia francúzskych dobrovoľníkov bojujúcich na Slovensku AMICAL pomohli obci zrealizovať projekt osvetlenia pamätníka. "Samotný obelisk je osvetlený štyrmi reflektormi umiestnenými v rohoch najvyššej plochy a ďalšími ôsmimi reflektormi je nasvietená balustráda. Farebná škála svetiel umožňuje priradiť sa k celosvetovým iniciatívam na pripomenutie si významných udalostí a výročí. Celkové náklady boli približne 28.000 eur, pričom obec na projekt prispela sumou takmer 11.300 eur," dodal starosta Strečna.



Pamätník francúzskym partizánom na vrchu Zvonica pri Strečne postavili v rokoch 1952 - 1956. Na jednej strane pamätníka sa nachádza reliéf zobrazujúci dvoch vojakov so zbraňami v rukách a na vedľajšej je zoznam 59 mien francúzskych aktérov bojov v Strečnianskej úžine. Na zvyšných dvoch stranách pamätníka je text venovaný padlým vojakom v slovenskom a francúzskom jazyku.