Pamätníkom sovietskych vojakov sa má zaoberať expertná skupina

Košice 30. januára (TASR) - Mesto Košice vytvorilo so štátnymi orgánmi spoločnú expertnú skupinu, ktorá sa má zaoberať situáciou okolo pamätníka Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov. Zároveň pre TASR potvrdilo, že mu bola doručená petícia za odstránenie symbolov komunistického režimu z neho.



Pracovaného stretnutie zamerané na pamätník sa uskutočnilo v stredu (29. 1.). "Zástupcovia odborných referátov mesta Košice, Správy mestskej zelene, Archívu mesta Košice, krajského pamiatkového úradu a okresného úradu sa zhodli na tom, že je dôležité neprehlbovať ďalšiu polarizáciu spoločnosti v tejto téme a prijať odborné riešenie na základe presných dát v súlade s platnou legislatívou SR," uviedlo mesto vo svojom stanovisku s tým, že spoločná expertná skupina vznikla práve pre to. "Vojnový hrob - Pamätník na Námestí osloboditeľov je chránený v zmysle platnej legislatívy nielen pamiatkovým zákonom, ale aj zákonom o vojnových hroboch a zákonom o pohrebníctve," pripomína.



Závery expertnej skupiny majú byť odprezentované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ). Mestskí poslanci vlani v novembri prijali uznesenie, podľa ktorého má primátor Košíc Jaroslav Polaček preveriť možnosti v otázke premiestnenia alebo odstránenia uvedeného objektu. "Do času realizácie je prioritná možnosť trvalého odstránenia komunistických symbolov z pamätníka," uvádza sa v uznesení. MsZ otvorilo túto tému v súvislosti s kritizovaným reštaurovaním plastických prvkov - kosák a kladivo - a kamenných tabúľ na pomníku. Obnovovanie symbolov komunistickej moci považuje za hanbu. Pamätník a symboly na ňom podľa poslancov vyvolávajú vo verejnosti kontroverzné postoje aj vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine.



V súvislosti s obnovou kosákov a kladív vznikla aj petícia. Jej organizátor Vojtech Špišák TASR informoval, že v pondelok (27. 1. ) boli v podateľni magistrátu odovzdané petičné hárky s 3862 podpismi za "odstránenie zločineckých komunistických symbolov z pamätníka na Námestí osloboditeľov v Košiciach". Podľa signatárov to prispeje k očisteniu verejného priestoru od symbolov totalitných režimov, k posilneniu demokratického charakteru Slovenska a k dôstojnému zachovaniu pamiatky obetí druhej svetovej vojny.