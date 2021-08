Pamätníky obetí rómskeho holokaustu sa dajú navštíviť aj on-line

Prešov 2. augusta (TASR) - Pamätníky obetí rómskeho holokaustu, ktoré boli od roku 2005 osadené vo viacerých mestách na Slovensku, sa vďaka projektu Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (DICRK) pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove dajú navštíviť aj v on-line priestore. TASR o tom informoval vedúci DICRK Roman Čonka pri príležitosti masového vyvraždenia takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí počas likvidácie najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Auschwitz-Birkenau v noci z 2. na 3. augusta 1944.uviedol Čonka s tým, že prehliadka na portáli https://romsky-holokaust.3-d.sk/ obsahuje informácie v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku, má aj vlastného audiosprievodcu. Prehliadku je tiež možné pomocou QR kódu si stiahnuť do mobilu či tabletu a sledovať ju i v off-line režime.Keďže má obsah prehliadky aj vzdelávací charakter, portál obsahuje tiež kvíz o téme rómskeho holokaustu určený pre žiakov základných a stredných škôl. Na jeho príprave sa podieľalo aj Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Ako Čonka podotkol, obe centrá plánujú v novom školskom roku virtuálnu prehliadku predstaviť pedagógom základných a stredných škôl s cieľom dostať informácie o rómskom holokauste do výučby.Osadenie pamätníkov obetiam rómskeho holokaustu bolo súčasťou projektu Ma bisteren! (Nezabudnite!) občianskeho združenia In Minorita, ministerstva kultúry, Slovenského národného múzea a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Prvý osadili v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v roku 2005. Ďalšie pamätníky boli v nasledujúcich rokoch odhalené v Lutile, Nemeckej, Hanušovciach nad Topľou, Slatine, Zvolene, Dubnici nad Váhom, Valaskej Belej.