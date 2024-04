Pamätnou medailou na Liptove ocenili desať bývalých príslušníkov PTP

Liptovský Mikuláš 17. apríla (TASR) - Pamätnou medailou ministra obrany ocenili v stredu v Liptovskom Mikuláši desať bývalých príslušníkov pomocných technických práporov (PTP). Išlo o vojenské tábory nútených prác. Stalo sa tak pri príležitosti 70. výročia zrušenia PTP. Ocenenie dostali žijúci i zosnulí, prevažne z Liptova.



"Z tých desiatich sú štyria žijúci a šiesti už, bohužiaľ, zosnulí," konkretizoval pre TASR predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner.



Ako zdôraznil, snažia sa, aby každý žijúci príslušník PTP dostal túto medailu. Zhodnotil, že je to to najmenej, čo pre nich môžu urobiť. Podobné odovzdávania sa podľa jeho slov už konali v rôznych regiónoch Slovenska. "Snažíme sa ich robiť tam, kde sa darí bývalých príslušníkov PTP ešte zhromaždiť, a aby to bolo slávnostným spôsobom. Ide o to, aby si vychutnali okamih, odovzdávanie, čestnú stráž, hudbu," priblížil Sandtner.



Poznamenal, že ide o satisfakciu pre ľudí, ktorí boli v živote zaznávaní, občanmi druhej a tretej kategórie a nedostávali žiadne vyznamenania.



Medaily odovzdal generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov ministerstva obrany Martin Rímeš. Súčasťou programu bolo aj kladenie vencov k pamätnej tabuli na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši za účasti čestnej stráže a dychovej hudby.