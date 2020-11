Pamätnú tabuľu v Poprade odhalili politikovi Jánovi Bendíkovi

Poprad 17. novembra (TASR) – Pamätná tabuľa od utorka pripomína v Poprade Jána Bendíka, politika Demokratickej strany (DS), predsedu okresného národného výboru v rokoch 1946 až 1948 a následne politického väzňa, ktorého nespravodlivo perzekvoval komunistický režim. Na priečelí budovy okresného úradu ju slávnostne odhalili pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.



Ján Bendík (1903 – 1970) bol rodákom zo Spišskej Teplice. Ako spoluzakladateľ ilegálneho Revolučného národného výboru v Poprade sa zapojil do príprav Slovenského národného povstania (SNP). Po oslobodení ho ako funkcionára DS zvolili do československého Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady.



Po nástupe komunistov k moci bol nútený pracovať ako skladový robotník vo Svite. V septembri 1949 ho zatkli a odsúdili vo vykonštruovanom procese vojenským súdom na 13 rokov za vlastizradu. V roku 1956 ho prepustili na amnestiu, s podlomeným zdravím zomrel 25. februára 1970.



Slávnostné odhalenie tabule sa konalo za účasti prednostu okresného úradu Jozefa Bednára, predsedu Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV) Františka Bednára, zástupcu Ústavu pamäti národa Jána Endrődiho a rodinných príslušníkov Jána Bendíka.



Vytvorenie tabule iniciovalo SZBPV s podporou darcov a sponzorov. V spolupráci s okresným úradom ju inštalovali na budove tohto úradu. "Ak niekto prežil život v najťažších časoch druhej svetovej vojny a povojnovom období a zachoval si ľudskosť a čisté svedomie, tak to určite platí o Popradčanovi Jánovi Bendíkovi. Nemali by sme zabúdať na takýchto ľudí, máme voči nim dlh," povedal pre TASR František Bednár.