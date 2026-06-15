< sekcia Regióny
Pamätný dom Janka Jesenského prešiel komplexnou rekonštrukciou
Pamätný dom bude gymnázium i naďalej dočasne využívať na vyučovanie.
Autor TASR,aktualizované
Bánovce nad Bebravou 15. júna (TASR) - Pamätný dom Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou prešiel komplexnou rekonštrukciou. Budova, kde žil a pôsobil slovenský advokát a spisovateľ bude naďalej dočasne slúžiť miestnym gymnazistom, využívať ju chcú i na kultúrne a spoločenské účely. V dvojici miestností zriadili i dočasnú expozíciu. Objekt slávnostne otvorili v pondelok.
Budovu využíva miestne Gymnázium Janka Jesenského na vyučovanie. Vlastní ju Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý ju zrekonštruoval za viac ako 600.000 eur, financie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) získal z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Riaditeľ bánovského gymnázia Dušan Zajac spomenul, že objekt bol vo veľmi zlom technickom stave, čo spôsobilo vlhnutie základov i absencia investícií, jeho rekonštrukcia tak bola nevyhnutná pre jeho záchranu. „Zachovať tento dom je dôležité, pretože je to pamiatka na pôsobenie Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Je to dom, ktorý si dal postaviť, keď tu začal pôsobiť. Myslím si, že Bánovčania si zaslúžia, aby mali takúto pamiatku vo svojom prostredí,“ skonštatoval.
TSK zabezpečil rekonštrukciu domu po viacerých pokusoch, s projektom sa totiž niekoľkokrát uchádzal o zdroje na obnovu, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. „Podarila sa nám až posledná výzva cez Plán obnovy a odolnosti SR a Ministerstvo dopravy SR, kde sme získali na stavbu viac ako 400.000 eur, ďalších 250.000 eur doplatil TSK. Rekonštrukcia tak stála približne 670.000 eur,“ vyčíslil Baška.
Pamätný dom bude gymnázium i naďalej dočasne využívať na vyučovanie. Podľa Zajaca to však nebude na dlho. „TSK plánuje rekonštrukciu hlavnej budovy školy, my by sme tak mali sídliť v jednom objekte a táto budova sa potom bude využívať len na reprezentačné účely pre gymnázium, mesto, možno i v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne,“ priblížil Zajac. Budovu plánujú využívať i na kultúrne a spoločenské účely.
Práve Trenčianske múzeum v Trenčíne poskytlo zo svojho depozitára i niektoré predmety, ktorými zariadili dve izby v pamätnom dome. V jednej miestnosti zriadilo pracovňu, v druhej menšiu čitáreň. „Nachádza sa tu písací stroj značky Underwood. Písací stroj tejto značky používal Janko Jesenský aj neskôr v jeho dome v Bratislave, kde aj zomrel,“ priblížil historik Trenčianskeho múzea Martin Štepo.
Budovu využíva miestne Gymnázium Janka Jesenského na vyučovanie. Vlastní ju Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý ju zrekonštruoval za viac ako 600.000 eur, financie na obnovu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) získal z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Riaditeľ bánovského gymnázia Dušan Zajac spomenul, že objekt bol vo veľmi zlom technickom stave, čo spôsobilo vlhnutie základov i absencia investícií, jeho rekonštrukcia tak bola nevyhnutná pre jeho záchranu. „Zachovať tento dom je dôležité, pretože je to pamiatka na pôsobenie Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. Je to dom, ktorý si dal postaviť, keď tu začal pôsobiť. Myslím si, že Bánovčania si zaslúžia, aby mali takúto pamiatku vo svojom prostredí,“ skonštatoval.
TSK zabezpečil rekonštrukciu domu po viacerých pokusoch, s projektom sa totiž niekoľkokrát uchádzal o zdroje na obnovu, spomenul predseda TSK Jaroslav Baška. „Podarila sa nám až posledná výzva cez Plán obnovy a odolnosti SR a Ministerstvo dopravy SR, kde sme získali na stavbu viac ako 400.000 eur, ďalších 250.000 eur doplatil TSK. Rekonštrukcia tak stála približne 670.000 eur,“ vyčíslil Baška.
Pamätný dom bude gymnázium i naďalej dočasne využívať na vyučovanie. Podľa Zajaca to však nebude na dlho. „TSK plánuje rekonštrukciu hlavnej budovy školy, my by sme tak mali sídliť v jednom objekte a táto budova sa potom bude využívať len na reprezentačné účely pre gymnázium, mesto, možno i v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne,“ priblížil Zajac. Budovu plánujú využívať i na kultúrne a spoločenské účely.
Práve Trenčianske múzeum v Trenčíne poskytlo zo svojho depozitára i niektoré predmety, ktorými zariadili dve izby v pamätnom dome. V jednej miestnosti zriadilo pracovňu, v druhej menšiu čitáreň. „Nachádza sa tu písací stroj značky Underwood. Písací stroj tejto značky používal Janko Jesenský aj neskôr v jeho dome v Bratislave, kde aj zomrel,“ priblížil historik Trenčianskeho múzea Martin Štepo.