Pamiatkari v Sobotišti zachránili trám z 18. storočia

Sobotište 10. septembra (TASR) - Pamiatkari zachránili v Sobotišti v okrese Senica trám s nápisom z konca 18. storočia. Objavili ho počas posudzovania zámeru pripravovanej novostavby rodinného domu. Informáciu pre TASR potvrdil Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava.



Zamestnanci KPÚ Trnava zistili, že plánovaná novostavba má byť situovaná na mieste historického ľudového domu na kopanici zvanej Kadlečíkovci. "Dom nie je pamiatkovo chránený a jeho stav bol už pri obhliadke v havarijnom stave," zhrnul Sládok.



Pamiatkari mali možnosť nahliadnuť len do dvoch izieb. V prednej izbe domu našli na prievlaku trámového stropu nápis s dátumom, o ktorom súčasní majitelia nevedeli. Vysvetlili, že nápis je vyhotovený v slovenčine v podobe používanej na konci 18. storočia v tejto oblasti. Po prerokovaní s majiteľmi domu sa im nález podarilo zachrániť a dočasne uložiť do zrekonštruovanej hospodárskej budovy usadlosti, kým nebude osadený do nového altánku alebo letnej kuchyne.



Sládok pripomenul, že podľa zákona je každý povinný ohlásiť nález veci pamiatkovej hodnoty krajskému pamiatkovému úradu. "Búranie starých domov nenávratne ničí stopy historického osídlenia, čo nás v konečnom dôsledku ochudobňuje o našu spoločnú históriu," skonštatoval. Poznamenal, že pri vypratávaní alebo búraní starej stavby môže dôjsť aj k nálezu starých listinných dokumentov. "Vhodné je taktiež vopred informovať príslušné pracovisko v prípade, ak má dôjsť k asanácii staršej stavby, aby krajský pamiatkový úrad mohol zabezpečiť jej dokumentáciu," dodal.