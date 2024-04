Pamiatkový úrad SR udelil Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej

Nitra 23. apríla (TASR) - Pamiatkový úrad SR odovzdal v Nitre Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Každoročne sú udeľované ako vyjadrenie mimoriadneho uznania jednotlivcom za ich dlhoročné profesionálne pôsobenie v oblasti ochrany a popularizácie pamiatkového fondu na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch Nitrianskej galérie.



Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR Pavol Ižvolt odovzdal ceny etnologičke Gabriele Habáňovej, archeológovi Petrovi Baxovi a architektovi Jaroslavovi Liptayovi. Etnologička a pamiatkarka Habáňová sa profesionálne venovala pamiatkovému fondu v oblasti vidieckych stavieb, najmä ľudovej architektúry. "V ostatnom desaťročí sa zaoberá revitalizáciou industriálnej architektúry," informoval Pamiatkový úrad SR.



Pamiatkar a architekt Liptay sa počas svojho pôsobenia na Ministerstve kultúry SR rozhodujúcou mierou podieľal na tvorbe Deklarácie Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001 i zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorým vznikol Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady. "Venoval sa rôznym aspektom právnej ochrany kultúrnych pamiatok, krajiny i technických pamiatok, ľudovej architektúry či slovenským hradom a zámkom," pripomenul Pamiatkový úrad SR.



Archeológ a pamiatkar Baxa je znalcom historického jadra Bratislavy, rímskych pamiatok v Rusovciach a archeologických nálezísk na Slovensku. "Osobitne je oceňovaný jeho odborný prínos k identifikácii a datovaniu kaplnky sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, ktorá je jedinečnou zachovanou veľkomoravskou stavbou na našom území," uviedli organizátori 16. ročníka udeľovania Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej.



Podľa Baxu by si ocenenie zaslúžili viacerí jeho spolupracovníci. "Za to, čo sa mi podarilo, vďačím mnohým ľuďom, a každému z mojich kolegov kus toho ocenenia patrí. Som rád, že sa mi podarilo rozbehnúť ideu archeologického parku Mikulčice - Kopčany, ktorý je už vlastne pred dokončením. Teší ma, že sme sa trochu zaslúžili aj o to, že sa Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom dostal do veľmi dobrej pamiatkarskej kondície," skonštatoval ocenený archeológ.



Ako vo svojom príhovore uviedol generálny riaditeľ Pamiatkového úradu SR, kultúrne dedičstvo je v súčasnosti čoraz zraniteľnejšie a často sa stáva obeťou katastrof i rôznych konfliktov. "Sme svedkami obrovskej deštrukcie pamiatok v historických centrách. Na Slovensku v ostatných rokoch vidíme namiesto systematického prístupu a zlepšovania stavu pamiatok skôr snahy o schematické a povrchné riešenia, ktoré majú vo výsledku oslabiť účinnosť pamiatkovej ochrany. Pamiatky na Slovensku museli vždy chrániť silné osobnosti. Som rád, že trom z nich môžem udeliť Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej," povedal počas udeľovania cien Ižvolt.