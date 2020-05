Pamiatku J. Gabčíka si so žilinskými špeciálmi uctil aj Matej Tóth

Rajecké Teplice 27. mája (TASR) – Pamiatku Jozefa Gabčíka, priameho účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe, si v stredu s príslušníkmi Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR uctil olympijský víťaz z Ria de Janeiro Matej Tóth. Po pietnom akte pri pamätníku Jozefa Gabčíka v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí sa zúčastnil na symbolickom behu do 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.







Náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko uviedol, že s nadporučíkom Tóthom z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica rozvíjajú OS užšiu spoluprácu. "Ide o spoluprácu medzi Silami pre špeciálne operácie a vrcholovým strediskom športu Dukla Banská Bystrica. Pretože od príslušníkov špeciálnych síl vyžadujeme spôsobilosti, ktoré sú porovnateľné s vrcholovými športovcami. Takže si navzájom odovzdávajú skúsenosti a hľadajú cesty k zvýšeniu výkonnosti," povedal Zmeko.



"Je mi cťou a veľmi sa teším, že dva elitné útvary OS SR spolupracujú a môžeme si odovzdávať skúsenosti. Elitní vojaci v 5. pluku špeciálneho určenia sú de facto na úrovni nás vrcholových športovcov. Potrebujú mať dobré zabezpečenie a my sme radi, že im môžeme poskytnúť a odovzdávať naše know-how. Malo by im pomôcť vo výcviku začiatočníkov a zabezpečiť, aby sa vypracovali na elitných vojakov, ktorí sú určite pýchou celých OS SR," zdôraznil Tóth.



Podotkol, že odkaz Gabčíka si pripomenul aj minulý rok vďaka svojej dcére. "Zhodou okolností prednášala pre celú školu v spolupráci s Múzeom SNP práve o Jozefovi Gabčíkovi. A mala na starosti vyrozprávať celú operáciu Antropoid. Takže mám veľmi dobré informácie. A som hrdý na to, že si môžeme uctiť takúto významnú osobnosť slovenských dejín," skonštatoval Tóth.



Štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Marian Majer pripomenul, že operácia Antropoid ukázala hrdinstvo a odhodlanie jednotlivých aktérov vrátane Gabčíka. "Zároveň bola akýmsi štartovacím bodom pre ďalší vývoj nezávislosti Československej republiky a aj ďalší vývoj druhej svetovej vojny v tomto priestore. Som rád, že sme si pripomenuli jej 78. výročie takouto formou. MO aj OS SR kladú veľký dôraz na to, aby sme pamätali na hrdinov našej histórie. A nezabúdali na ľudí a udalosti, ktoré umožnili fungovanie Slovenskej republiky tak, ako ju poznáme dnes," dodal Majer.