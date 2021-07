Pamiatku obetí pandémie budú v Banskobystrickom kraji pripomínať lipy

Banská Bystrica 6. júla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa ako jeden z prvých zástupcov samospráv pripája k spomienkovému projektu občianskeho združenia (OZ) Skutočné obete, združujúceho pozostalých, ktorí v pandémii stratili príbuzných a priateľov. V kraji vysadia lipy a pietne miesta budú aj ďalším generáciám pripomínať pamiatku obetí ochorenia COVID-19. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



OZ plánuje budovať symbolické živé pietne miesta v mestách a obciach po celom Slovensku.



„Zástupcovia BBSK zareagovali na našu výzvu, stotožnili sa s ideou a pripojili sa k nášmu projektu výsadby spomienkových líp. Samosprávy majú v boji proti COVID-19 v spoločnosti nezastupiteľné miesto. Bez ich extrémneho pracovného nasadenia by obetí bolo oveľa viac,“ konštatovala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.



BBSK sa dohodne so združením na detailoch, výsadba prvej lipy na verejne prístupnom mieste je plánovaná na jeseň.



„Keď nás oslovilo OZ s myšlienkou výsadby spomienkových líp, neváhali sme ani minútu. Náš kraj od začiatku pandémie pracoval v plnom nasadení a často suploval úlohu štátu. To, o čo nám išlo a stále ide, je v prvom rade ochrana životov. Za každým číslom v štatistikách vnímame v prvom rade ľudí a ich rodiny,“ zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj je pripravený sa na projekte finančne spolupodieľať.



„Pandémia sa bytostne dotkla každého z nás. Úrad BBSK robil počas prvej a druhej vlny maximum, aby ochránil pred hrozbou COVID-19 čo najviac obyvateľov. Vyjadrujem poďakovanie všetkým, ktorí pracovali aj nad rámec svojho pracovného času a starali sa o ľudí v našom kraji. Od pomoci najzraniteľnejším seniorom, cez školstvo, zdravotníctvo až po antigénové testovanie a očkovanie sa išlo do všetkého naplno. Som presvedčený, že vybudovanie živého pietneho miesta v kraji má veľký spoločenský i ľudský rozmer a význam. Nikdy na obete, ktoré si vyžiadala pandémia nového koronavírusu, nesmieme zabudnúť,“ reagoval krajský poslanec Martin Turčan.