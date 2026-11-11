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Pamiatku padlých vojakov si na vojnovom cintoríne uctil aj V. Strmeň
Pietna spomienka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa na vojnovom cintoríne v Banskej Bystrici uskutočnila symbolicky o 11.11 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. novembra (TASR) - Na vojnovom cintoríne v Majeri v Banskej Bystrici sa vo štvrtok uskutočnila spomienka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Obete vojnových konfliktov si prišiel uctiť aj veterán druhej svetovej vojny Vladimír Strmeň.
Pietna spomienka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa na vojnovom cintoríne v Banskej Bystrici uskutočnila symbolicky o 11.11 h. Tradíciu Banská Bystrica udržiava už od roku 2013, symbolom tohto dňa je celosvetovo kvet červeného maku odkazujúci na báseň Na flámskych poliach, ktorú napísal kanadský lekár John McCrae slúžiaci na západnom fronte.
„Stretávame sa, aby sme si uctili vojnových veteránov a všetkých, ktorí v časoch vojny a ozbrojených konfliktov slúžili svojej vlasti. S úctou myslíme na tých, ktorí sa po splnení svojej povinnosti vrátili domov, ale najmä na tých, ktorí za slobodu a mier obetovali to najcennejšie. Pre Banskú Bystricu má dnešný deň osobitný význam. Naše mesto je hlboko späté s dejinami boja za slobodu, s odkazom SNP a s úctou k tým, ktorí sa postavili proti neslobode a útlaku,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Ján Nosko.
Deň vojnových veteránov si banskobystrická samospráva spolu so Spoločným operačným strediskom Ozbrojených síl SR a základnými školami uctila aj na ďalších pietnych miestach pripomínajúcich vojnové udalosti. Vence položili pri Pamätníku padlým na Námestí SNP, v Kremničke pri Pamätníku obetiam fašizmu, pri základných školách, na židovskom cintoríne či na mestských cintorínoch. Súčasťou spomienky bolo aj položenie venca pri pamätnej tabuli na Národnom dome venovanej príslušníkom britského Úradu pre špeciálne operácie, amerického Úradu pre strategické služby a ich slovenským spojencom, ktorí bojovali v okolí Banskej Bystrice počas SNP.
Pietna spomienka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov sa na vojnovom cintoríne v Banskej Bystrici uskutočnila symbolicky o 11.11 h. Tradíciu Banská Bystrica udržiava už od roku 2013, symbolom tohto dňa je celosvetovo kvet červeného maku odkazujúci na báseň Na flámskych poliach, ktorú napísal kanadský lekár John McCrae slúžiaci na západnom fronte.
„Stretávame sa, aby sme si uctili vojnových veteránov a všetkých, ktorí v časoch vojny a ozbrojených konfliktov slúžili svojej vlasti. S úctou myslíme na tých, ktorí sa po splnení svojej povinnosti vrátili domov, ale najmä na tých, ktorí za slobodu a mier obetovali to najcennejšie. Pre Banskú Bystricu má dnešný deň osobitný význam. Naše mesto je hlboko späté s dejinami boja za slobodu, s odkazom SNP a s úctou k tým, ktorí sa postavili proti neslobode a útlaku,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Ján Nosko.
Deň vojnových veteránov si banskobystrická samospráva spolu so Spoločným operačným strediskom Ozbrojených síl SR a základnými školami uctila aj na ďalších pietnych miestach pripomínajúcich vojnové udalosti. Vence položili pri Pamätníku padlým na Námestí SNP, v Kremničke pri Pamätníku obetiam fašizmu, pri základných školách, na židovskom cintoríne či na mestských cintorínoch. Súčasťou spomienky bolo aj položenie venca pri pamätnej tabuli na Národnom dome venovanej príslušníkom britského Úradu pre špeciálne operácie, amerického Úradu pre strategické služby a ich slovenským spojencom, ktorí bojovali v okolí Banskej Bystrice počas SNP.