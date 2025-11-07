< sekcia Regióny
Pamiatku padlých vojakov v Banskej Bystrici si uctia pietnym aktom
Autor TASR
Banská Bystrica 7. novembra (TASR) - Deň vojnových veteránov si v Banskej Bystrici pripomenú aj tento rok. V utorok 11. novembra sa presne o 11. hodine a 11. minúte uskutoční pietny akt kladenia vencov na vojnovom cintoríne v Majeri. Deň predtým roznesú v súčinnosti so Spoločným operačným veliteľstvom Banská Bystrica vence aj k pomníkom padlých vojakov a vojnovým hrobom v ostatných častiach mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Priblížila, že spomienka sa začne pri Monumente v Majeri zvonením na zvon a zapálením sviece Tichý stĺp, ktorá sa v ňom nachádza. O hudobný sprievod sa postará Vojenská hudba Banská Bystrica a v programe sa predstaví aj študentka Fakulty dramatických umení Akadémie umení Alexandra Socholová. Pred začiatkom pietneho aktu budú žiaci Základnej školy Slobodného slovenského vysielača účastníkom rozdávať červené vlčie maky, ako symbol tohto významného dňa.
Primátor Ján Nosko pripomenul, že tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto od roku 2013. „Som hrdý, že mesto Banská Bystrica sa s úctou stavia k svojej historickej pamäti a tým aj k pamäti svojich obyvateľov. Dôkazom je nielen príkladná starostlivosť v uplynulých rokoch o pietne miesto v Majeri, ale aj fakt, že s rovnakou dôstojnosťou a pozornosťou pristupujeme aj k ďalším miestam v rámci Banskej Bystrice, kde sú situované vojnové hroby a iné pietne symboly,“ podotkol.
Samospráva zabezpečuje celoročnú starostlivosť a údržbu o 823 vojnových hrobov na území mesta. Vlani vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR obnovila Legionársky pomník v Majeri, rekonštruovala Pomník vojakov 1. svetovej vojny a oplotenie pietneho areálu na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste. Realizovala tiež archeologický výskum pietneho areálu Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke a miest spojených s budovaním povstaleckej obrany Banskej Bystrice, masovými popravami obetí nacistických represálií a následnými exhumáciami.
„Výskum bol ukončený a výsledná analýza predložená Pamiatkovému úradu SR. Na rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vo veci rozšírenia ochrany dotknutého územia samospráva momentálne čaká,“ priblížila Monika Supuková z oddelenia kultúry mestského úradu s tým, že tento rok robí samospráva kroky k realizácii projektu obnovy Protitankovej priekopy v Kremničke líniovou výsadbou izolačnej zelene.
