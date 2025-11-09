< sekcia Regióny
Pamiatky aj architektúru Špačiniec predstavila cykloprehliadka
Sprievodcom prehliadky je architekt Miroslav Beňák, ktorý sa venuje historickej a industriálnej architektúre a ich prepojeniu s cestovným ruchom.
Autor TASR
Špačince 9. novembra (TASR) - Komentovaná cykloprehliadka zo série Nepoznané miesta verejnosti v nedeľu priniesla možnosť návštevníkom Špačiniec objaviť pamiatky, architektúru aj technické dedičstvo obce. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Prehliadka sa začala stretnutím pri Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z Trnavy mohli prísť účastníci po novej, pohodlnej cyklotrase od rekreačnej oblasti Štrky. Trasa v Špačinciach viedla od kostola, cez zachované domy tradičnej ľudovej architektúry, až po mlyn pri Krupskom potoku, ktorý dodnes funguje. Spomenutá bola aj prvá úzkokoľajná železnica, ktorá kedysi spájala obec s trnavským cukrovarom.
Sprievodcom prehliadky je architekt Miroslav Beňák, ktorý sa venuje historickej a industriálnej architektúre a ich prepojeniu s cestovným ruchom. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexandra Prostináka, je cykloprehliadka v Špačinciach dôkazom, že aj menšie obce v regióne skrývajú „výnimočné príbehy“.
Prehliadka sa začala stretnutím pri Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z Trnavy mohli prísť účastníci po novej, pohodlnej cyklotrase od rekreačnej oblasti Štrky. Trasa v Špačinciach viedla od kostola, cez zachované domy tradičnej ľudovej architektúry, až po mlyn pri Krupskom potoku, ktorý dodnes funguje. Spomenutá bola aj prvá úzkokoľajná železnica, ktorá kedysi spájala obec s trnavským cukrovarom.
Sprievodcom prehliadky je architekt Miroslav Beňák, ktorý sa venuje historickej a industriálnej architektúre a ich prepojeniu s cestovným ruchom. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexandra Prostináka, je cykloprehliadka v Špačinciach dôkazom, že aj menšie obce v regióne skrývajú „výnimočné príbehy“.