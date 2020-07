Pamiatky, pútnické miesta a panenská príroda, to sú krásy Šariša

Na archívnej snímke prázdne Hlavné námestie v Prešove. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke roklina Zapikan v Slanských vrchoch západne od obce Davidov, v okrese Vranov nad Topľou. Foto: TASR – Roman Hanc

Kostol svätého Františka z Assisi je drevený rímskokatolícky (v minulosti aj evanjelický) kostol z konca 15. storočia, ktorý sa nachádza v obci Hervartov, okres Bardejov. Foto: TASR/Milan Kapusta

Na archívnej snímke vyhliadková veža, v ktorej sa nachádza nedávno demontované súsošie z pomníka na Dukle. Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 15. júla (TASR) - Pre región Šariš sú typické drevené kostolíky a chrámy, ktoré sú súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Týmto prevažne hornatým územím prechádzala v minulosti dôležitá kráľovská cesta Via regale spájajúca Baltické a Čierne more. Pripomienkou na zašlé bohatstvo a slávu sú zrúcaniny hradu Šebeš, Šarišského, Kapušianskeho, Obišovského, Zbojníckeho, Lipovského a Hanigovského hradu, ktoré sa nachádzajú v okolí Prešova. V regióne sa prelína kultúra slovenského, poľského a ukrajinského národa. Žije tam početná komunita Rusínov, ktorá má svoje školy, univerzitu i divadlo.Metropola Šariša je tretím najväčším slovenským mestom. Historické centrum je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Najdôležitejšími pamiatkami sú Konkatedrála sv. Mikuláša zo 14. storočia, pravoslávny katedrálny Chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského, gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa, v ktorej sa nachádzajú ostatky prešovských mučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka a jedna zo štyroch kópií turínskeho plátna. O ortodoxnú synagógu z 19. storočia mali záujem v Kalifornii, patrí k najzachovanejším pamiatkam židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Krásne výhľady na mesto ponúka kalvária, bola po banskoštiavnickej druhou najkrajšou v Uhorsku. Prešov má svoje planetárium a hvezdáreň. K atrakciám patrí aj jedna z najvýznamnejších technických pamiatok Slovenska, solivar zo 17. storočia. V mestskej časti Solivar si môžu návštevníci užiť kúpalisko Plaza Beach Resort.Mestečko preslávil rovnomenný pivovar i folklórny súbor Šarišan. K atrakciám patrí Mľinska džurka - historický parný rušeň, ktorý sa považuje za najstarší na Slovensku. Turistami vyhľadávané sú ruiny slovenského najrozsiahlejšieho stredovekého Šarišského hradu a technická pamiatka šarišský mlyn s náhonom z roku 1617.Je to najrozsiahlejšie sopečné pohorie na východnom Slovensku. V dĺžke 50 kilometrov sa tiahne od Prešova až po hranice s Maďarskom. Je súčasťou karpatského vulkanického oblúka. Na východe Slanské vrchy ohraničuje Východoslovenská pahorkatina, na západe Košická kotlina, na severe pohorie Čergov a na juhu Tokajské vrchy. Ich najvyšším vrchom je výhľadový kopec Šimonka (1092 metrov nad morom). Celé pohorie je od roku 2006 chráneným vtáčím územím NATURA 2000. Nachádza sa v ňom deväť prírodných rezervácií, zrúcanina Slanského hradu a vojenské bunkre z prvej Československej republiky.: Neďaleko obce sa nachádzajú Hermanovské skaly, ktoré sú najväčším andezitovým kamenným útvarom Slanských vrchov, sú 80 metrov vysoké a 150 metrov dlhé. Ich súčasťou je Údolie obrov - les plný balvanov a mohutných skál, pričom v jednej z nich je vyhĺbená polmetrová diera, ktorá pripomína obriu nohu.: Patrí medzi najkrajšie slovenské mestá. Historické centrum je spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium z 18. storočia od roku 2000 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pýchou mesta je Radničné námestie s gotickými meštiackymi domami, Bazilikou sv. Egídia a budovou niekdajšej radnice zo 16. storočia. Opevnenie mesta patrí medzi najzachovanejšie mestské opevnenia v Európe. Liečivé pramene Bardejovských kúpeľov sa využívali už v 13. storočí. Medzi ich klientelu patrili cisár Jozef II., manželka cisára Napoleona Mária Lujza či ruský cár Alexander I. Súčasťou kúpeľov je i najstarší slovenský skanzen.: Nachádza sa tam najstarší a najzachovanejší drevený kostolík na Slovensku, Kostol sv. Františka z Assisi. V roku 2008 ho zapísali do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Drevený chrám sv. Mikuláša z roku 1658 ukrýva v interiéri výnimočný štvorradový ikonastas. Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej patrí k najhodnotnejším cerkviam východného obradu na Slovensku. Spolu s mohutnou zvonicou ho postavili v roku 1742. Oba chrámy sú súčasťou zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Obec patrí medzi najstaršie pútnické miesta na Slovensku. Už v roku 1779 uznal pápež Pius VI. zázraky spojené s ikonou z 15. storočia, ktorá sa nachádza v miestnom gréckokatolíckom chráme. V obci vyviera voda, ktorá vraj pomáha pri očných chorobách.: V strede obce rastie tzv. 700-ročný dub, je to jeden z najstarších slovenských stromov. Obvod kmeňa pri zemi meria 13,2 metra.: Leží v Nízkych Beskydách, je centrom podduklianskeho regiónu. Mesto zažilo hrôzy prvej aj druhej svetovej vojny. Nachádza sa tam Múzeum ukrajinskej kultúry so skanzenom ľudovej architektúry, Galéria Dezidera Millyho, vojenské múzeum s pamätníkom sovietskej armáde a cintorín vojakov, ktorí padli v bojoch o Dukliansky priesmyk.: V priestore Duklianskeho priesmyku sa v roku 1944 uskutočnila najkrvavejšia bitka v línii východného frontu Karpatsko-duklianska operácia. Príslušníci 1. československého armádneho zboru tam 6. októbra 1944 prekročili hranice domoviny. Blízko slovensko-poľskej štátnej hranice je situovaný pamätník československého armádneho zboru a vojenský cintorín. Pylón pamätníka má výšku 28 metrov. Je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko. Súčasťou areálu je vyhliadková veža.Za touto prihraničnou obcou je sprístupnený náučný chodník s bunkrami 3. československej brigády.: Lemujú ho Levočské vrchy a pohorie Čergov. Je známy ako mesto, kde sa nakrúcal film Obchod na korze, ktorý získal v roku 1966 Oscara. Najvýznamnejšou a najstaršou pamiatkou je gotický kostol zo 14. storočia zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Oltár, ktorého originál je v národnom múzeu v Budapešti, pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.: Je to najväčšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V areáli Baziliky minor je situovaný aj miniskanzen zmenšených kópií drevených chrámov východného obradu.