Pamiatky v meste Skalica budú počas víkendu prístupné zadarmo

Skalica 27. augusta (TASR) - Počas posledného augustového víkendu (29. a 30. 8.) budú pamiatky v meste Skalica otvorené pre návštevníkov zdarma. TASR o tom informovala Katarína Pavková z Turistickej informačnej kancelárie (TIK) v Skalici.



Pamiatky budú otvorené pre záujemcov od 10.00 do 18.00 h. "V každej pamiatke bude sprievodca, ktorý poskytne výklad. Máme sprístupnených 12 pamiatok - dom kultúry, františkánsky kláštor a kostol, veža a farský kostol, jezuitský kostol, Expozícia kníhtlače, evanjelický kostol, ľadovňa, Rotunda sv. Juraja, Mlyn bratov Pilárikových a kostol Milosrdných bratov," uviedla Pavková.



Možnosť navštíviť pamiatky budú mať návštevníci Skalice aj po tomto víkende, ktorý je oficiálnym ukončením turistickej sezóny. "Prehliadky poskytujeme počas celého roka na objednávku vopred, podľa platného cenníka. Všetky vyššie spomenuté pamiatky budú teda aj naďalej sprístupnené," doplnila zamestnankyňa TIK.



Turistická kancelária okrem tradičných prehliadok uskutoční aj tematické prehliadky so sprievodcom. "V septembri sa návštevníci môžu tešiť na prehliadky s názvom 'To najlepšie zo Skalice spojené s ochutnávkou pravého Skalického trdelníka' a 'Čaro kostolov mesta Skalica spojené s hrou na organe v jezuitskom kostole a ochutnávkou skalického vína'. V októbri je na programe prehliadka s názvom 'Technické pamiatky mesta Skalica spojené s ochutnávkou skalického zázvorníka',“ informovala Pavková.