Pancierový vlak vo Zvolene dokumentuje úlohu železničiarov v Povstaní

Zvolen 27. augusta (TASR) - Národná kultúrna pamiatka pancierový vlak v parku pod Zvolenským zámkom dokumentuje úlohu železničiarov v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Zároveň pripomína význam pancierových vlakov pri obrane povstaleckého územia. TASR o tom informovala Ľubica Miľanová zo zvolenského mestského úradu.



Dodala, že je to kópia improvizovaného pancierového vlaku Hurban z roku 1944 a vyrobili ju pre slovenský film režiséra Martina Ťapáka s názvom Deň, ktorý neumrie. Využil ho aj ruský režisér vo filme Komunisti. Vyrobili ho začiatkom 70. rokov 20. storočia v Turčianskych strojárňach Martin a v Železničných opravovniach a strojárňach Zvolen. "Po skončení filmovania kópiu odovzdali mestu Zvolen. Vlak pozostáva z piatich vozňov - tykadlový, delový, guľometný, dva tankové - a z lokomotívy," spomenula s tým, že pri oslavách 60. výročia SNP v roku 2004 opravili jeho ochranný náter a výsostné znaky.



Vo Zvolene sa na konci augusta uskutoční rekonštrukcia skutočných bojov z Povstania. "Tému pancierových vlakov sme zvolili ako odkaz, že replika jedného z nich chátra pod zámkom. Ak má naďalej pripomínať slávnu povstaleckú históriu, pri financovaní jej opravy je nevyhnutná pomoc štátu," povedal primátor Zvolena Vladimír Maňka s tým, že celková rekonštrukcia by stála takmer 800.000 eur. "Nevyhovuje však žiadnej schéme financovania, o ktorú sme žiadali. Na budúci rok sa preto pokúsime získať menšiu dotáciu aspoň na nevyhnutnú opravu," zdôraznil.



Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR uviedlo, že filmová replika vlaku je majetkom mesta Zvolen. Podotýka, že rezort každoročne zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Môžu byť aj na historické a kultúrne dedičstvo so zameraním na vojenské dejiny. Požiadať o dotáciu je možné podľa MO aj z úrovne samosprávy.



V rokoch 2009 až 2015 Múzeum SNP uskutočnilo projekt Oživili sme pancierový vlak Štefánik. Požičalo si tak delový vozeň filmovej repliky. "Vozeň obnovili a dostal adekvátny farebný náter. Po skončení projektu ho vrátili mestu Zvolen," reaguje MO. V súčasnosti Múzeum SNP vystavuje vo svojej exteriérovej expozícii v Banskej Bystrici originálne vozne povstaleckých vlakov - tankový vozeň vlaku Štefánik a guľometný vozeň vlaku Hurban.