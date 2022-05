Pandémia okresala vlani Kúpeľom Dudince tržby oproti roku 2019

Dudince 30. mája (TASR) – Pokles tržieb takmer o 30 percent oproti predpandemickému roku 2019 zaznamenala vlani spoločnosť Kúpele Dudince. Liečebné pobyty tam v roku 2021 absolvovalo 13.341 klientov prevažne zo Slovenska, ale kúpele navštívili ako samoplatcovia aj občania z Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Ukrajiny či Maďarska. Pre TASR to uviedla zástupkyňa spoločnosti Andrea Petrušová.



Podľa nej bol vlaňajšok pre spoločnosť turbulentný, keďže obchodné aktivity a fungovanie podniku boli tak ako v roku 2020 poznačené pandémiou. "V roku 2021 sme nemuseli zariadenie zatvoriť, avšak štart prevádzky na začiatku roka bol pomalší pre obavy, ale aj pre veľký výskyt ochorenia COVID-19," uviedla.



Kúpele museli pre pandémiu riešiť mnoho stornovaných alebo niekoľkokrát presúvaných pobytov, ako aj posunúť otvorenie kúpeľného hotela Minerál z pôvodne plánovaného obdobia konca zimy na koniec mája. "Obmedzenia a nariadenia vlády SR sa prejavili aj v organizácii kultúrnych podujatí, ktorých sme zrealizovali len asi jednu pätinu z pripraveného plánu," konštatovala Petrušová.



V roku 2021 tvorili v kúpeľoch klienti zdravotných poisťovní 28 percent, zvyšok boli samoplatcovia. Počet pacientov, ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne hradenú zdravotnou poisťovňou, sa oproti roku 2020 znížil o viac ako desať percent. U samoplatcov bol medziročný pokles 6,5-percentný.



Ako ďalej informovala, v prvom štvrťroku 2022 evidujú 34 percent pacientov s plne alebo čiastočne hradeným pobytom zdravotnou poisťovňou. "Je to o niečo viac, ako je podiel v roku 2021, ale ide o prirodzený jav, keďže hovoríme o mimosezónnom období. V letnom období, naopak, očakávame výrazne vyšší počet samoplatcov," pripomenula Petrušová. Časť klientely je pritom taká, ktorá sa lieči s ťažkosťami súvisiacimi s post-covidovým syndrómom.



Spoločnosť sa aj napriek nepriaznivej situácii snaží investovať a zvyšovať tak komfort klientov. "Celkové náklady do investičných aktivít a nákupov v roku 2021 boli vo výške približne 245.000 eur, no je to len zhruba tretina v porovnaní s predchádzajúcim rokom," informovala ďalej zástupkyňa kúpeľov. Vlani napríklad začali a v tomto roku dokončili prístavbu v liečebnom dome Smaragd, ktorá slúži ako plne vybavený "cyklohotel".



"Podarilo sa nám tiež zrealizovať rekonštrukciu haly vedúcej na balneoterapiu v liečebnom dome Rubín. V apríli tohto roku sme zrealizovali na tomto liečebnom dome novú fasádu," dodala.