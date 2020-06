Pandémia ovplyvnila dovolenkárov

Košice 8. júna (TASR) - Prevažná väčšina Slovákov chce stráviť nadchádzajúcu letnú dovolenku na Slovensku, v Košickom kraji ich najviac láka Zemplín a Spiš. Cestovať k moru je odhodlaných osem percent opýtaných. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho prieskumu agentúry Median SK pre Košický samosprávny kraj (KSK) a krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). Ako TASR informovala, realizovali ho na reprezentatívnej vzorke 502 dospelých respondentov.



Pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 malo dovolenku naplánovanú 51 percent opýtaných, z nich sa 29 percent chystalo dovolenkovať na území Slovenska. Situácia sa zmenila, v súčasnosti bude napokon 61 percent ľudí tráviť dovolenku na Slovensku a k moru sa chystá osem percent. Päť percent nebude pre obavy spojené s novým koronavírusom cestovať vôbec.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku majú túto sezónu dovolenkári, ktorí prehodnotili svoje plány a rozhodli sa necestovať za hranice, šancu znovu objaviť miesta vo svojom okolí. „Podľa výsledkov prieskumu spomedzi jednotlivých regiónov nášho kraja najviac láka Zemplín a Spiš, v oboch plánuje dovolenku po 9,7 percent respondentov. Na Zemplíne tak očakávame nárast turistov napríklad v lokalite Zemplínska šírava alebo v tokajskej vinohradníckej oblasti, na Spiš láka najmä turistika v Národnom parku Slovenský raj,“ povedal s tým, že v Košiciach a okolí chce dovolenkovať 8,9 percenta ľudí a na Gemeri 5,4 percenta opýtaných.



Výsledky prieskumu podľa KRT potvrdili aj radikálnu zmenu v správaní sa v reakcii na pandémiu. Pred novým koronavírusom bolo najsilnejším faktorom rozhodovania to, aké miesta chcú vidieť a navštíviť (68 %), kvalita ubytovania (30 %), služby ubytovacieho zariadenia (26 %) či odporúčania od známych (22 %). „Postpandemickým faktorom rozhodovania medzi respondentmi dominujú hygienické a zdravotné odporúčania (71 %), informácie o danej krajine (58 %) a možnosť dopraviť sa domov v prípade núdze (32 %). Pre 23 % respondentov je dôležitá aj dostupnosť lekárskej starostlivosti,“ spresňuje KRT.



Jeho výkonná riaditeľka Lenka Vargová Jurková uviedla, že Slováci podľa výsledkov prieskumu radi a často chodili na výlety po Slovensku už aj vlani. Predpokladá, že tento trend ešte zvýši. Podľa prieskumu chce v budúcnosti na Slovensku častejšie dovolenkovať 32 % opýtaných. „Až 63 percent opýtaných sa chce pohybovať po menej frekventovaných miestach a spoznávať tak menej známe lokality. K nám na východ to bolo pre mnohých slovenských cestovateľov ako na kraj sveta. A my ich teraz pozývame skutočne spoznať kraj sveta a úžasné miesta, ktoré inde nenájdu,“ uviedla.