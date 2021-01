Pandémia sa podpísala i pod návštevnosť kúpeľov v Bojniciach

Bojnice 31. januára (TASR) - Bojnické kúpele vyhľadávajú domáci i zahraniční klienti najmä pre liečivé účinky termálnej hydrouhličitanovo-síranovej a vápenato-horečnatej vody, ktorá im pomáha pri liečení chorôb pohybového aparátu či reumy. Areál navštevujú i pre park či blízkosť Bojnického zámku a zoologickej záhrady. Pod návštevnosť zariadenia sa podpísala pandémia nového koronavírusu, v súčasnosti tam liečia len pacientov s indikáciou od lekára.



"V kúpeľoch máme momentálne ubytovaných klientov, ktorí absolvujú liečebné pobyty na základe návrhu lekára. Krátkodobé pobyty a ani služby pre verejnosť, ako je poskytovanie procedúr, vstupy do bazénov momentálne nie sú možné," povedala pre TASR prevádzková riaditeľka kúpeľov Katarína Balážová.



Počet klientov ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Pokles návštevnosti tam postupne zaznamenávali už od začiatku pandémie. "Od polovice marca do mája 2020 boli všetky liečebné domy dokonca zatvorené. V letných mesiacoch sa život v kúpeľoch vrátil čiastočne do normálu, ale celkový počet klientov, ktorí navštívili kúpele v minulom roku, sa nevyrovnal počtu z roku 2019. Žiaľ, tento klesajúci trend pokračuje aj na začiatku tohto roka," skonštatovala Balážová.



Kúpele podľa nej prijali štandardné protipandemické opatrenia. "Zamestnanci sú od začiatku tohto roka testovaní v pravidelných intervaloch. Klienti sa pri nástupe musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní," ozrejmila. Liečebné procedúry, vrátane bazénov, fungujú v špeciálnom režime, saunový svet a fitnes sú od októbra 2020 zatvorené pre ubytovaných hostí aj verejnosť.



"Aktuálne obdobie využívame na vykonávanie údržbových prác, pokračujeme v stavebnej činnosti a v plánovaní zabezpečenia ďalšieho chodu kúpeľov," dodala Balážová.



Bojnické kúpele zvyknú každoročne navštíviť tisícky klientov, počet prenocovaní sa pohybuje okolo 200.000. Domáci a zahraniční turisti ich vyhľadávajú pre liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, nervových, ženských a onkologických chorôb, tiež pre problémy s obličkami a močovými cestami alebo pre choroby z povolania. Kúpele majú kapacitu 857 lôžok, nachádzajú sa v nadmorskej výške 297 metrov. Disponujú deviatimi prameňmi s teplotou od 28 do 52 stupňov Celzia.



História prameňov siaha až do 12. storočia. Prvý písomný doklad o ich existencii pochádza z roku 1113, ktorý je vlastne prvou písomnou zmienkou o Bojniciach. "Kúpele boli vždy integrálnou súčasťou bojnického panstva, keďže stáli v blízkosti vtedajšieho hradu, neskoršieho zámku a slúžili pre potrebu zamestnancov, respektíve majiteľov panstva, ale tiež ako zdroj príjmov," spomenul historik Erik Kližan. Už v 16. storočí boli kúpele v Uhorsku známe ako liečivé žriedla. O ich prestavbu sa zaslúžili majitelia bojnického panstva, Thurzovci a neskôr i Pállfyovci. Novodobý rozvoj im v 20. storočí priniesol Ján Baťa, ktorý ich využíval na riešenie svojho sociálneho programu. K miestnym kúpeľom ako i histórii bojnického panstva sa viaže aj povesť o Pókyho skamenených dukátoch.