Pandémia sa v regióne N.Zámkov zhoršuje,hygienici pritvrdili opatrenia

Nové Zámky 8. januára (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nových Zámkoch sprísnil opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa slov Juraja Benka z RÚVZ je situácia v regióne zlá, predovšetkým pre nedisciplinovanosť ľudí, ktorí nedodržiavajú platné nariadenia.



V súčasnosti pribúda v Novozámockom okrese každý deň približne 110 pozitívne testovaných PCR testami a stovka ľudí, ktorí majú pozitívne výsledky po antigénovom testovaní. Celkovo je v okrese evidovaných od začiatku pandémie približne 6000 pozitívne testovaných ľudí. Podľa Benka situácia v Novozámockom okrese ešte nie je taká zlá ako v nitrianskom regióne, môže sa však ľahko zhoršiť. „Občania nedodržiavajú nariadenia a naši pracovníci to často zisťujú. Mnohí ľudia sa správajú mimoriadne nezodpovedne, preto sme museli pre náš okres pritvrdiť opatrenia,“ skonštatoval.



Podľa novej vyhlášky, ktorá vstúpila do platnosti už vo štvrtok (7. 1.), sa na území okresu Nové Zámky zakazuje predávať alkohol všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou. Zakazuje sa tiež realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov. Prevádzkovatelia drogérií zasa nesmú predávať iný ako drogériový tovar.



Situácia v okrese je vážna aj podľa Aleny Procházkovej z Okresného úradu Nové Zámky. Viaceré obce regiónu už podľa jej slov prejavili záujem o testovanie. „Starostovia sa už pýtajú, ako a kedy by sa mohlo realizovať. Hneď ako budú k dispozícii testy, budeme sa ich snažiť využiť čo najviac, aj keď by som to plošným testovaním nenazývala,“ uviedla Procházková.



S problémami zápasí tiež Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Podľa zástupkyne riaditeľa pre vnútornú správu Aleny Tamaškovičovej je tam v súčasnosti reprofilizovaných 182 covidových lôžok. „Naplnenosť je približne 80 percent. Z personálu máme približne 200 ľudí práceneschopných alebo v karanténe. Okolo 90 ich je pozitívnych na COVID-19. Situácia je veľmi ťažká, takže 'necovidovým' pacientom poskytujeme iba akútnu zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlila Tamaškovičová.



„Musíme sa všetci snažiť. Mesto bude robiť všetko preto, aby sa Nové Zámky nedostali do situácie, v akej je Nitra. Vyzývam preto ľudí, aby zostali doma,“ zdôraznil novozámocký primátor Norbert Kádek.