Pandémia skomplikovala situáciu závislým ľuďom a ich blízkym

Prešov 22. júna (TASR) – Pandémia ochorenia COVID-19 má vplyv aj na ľudí užívajúcich psychoaktívne látky, osoby so škodlivými návykovými činnosťami, ako aj ich rodiny a blízkych. Tvrdí to riaditeľka prešovskej Neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa venuje drogovo závislým, Denisa Šoltésová. Klientele i príbuzným ponúkajú preto špecializovanú pomoc.



"Pandémia sa dotkla každého a zasiahla komplexne každú stránku našich životov, bez možnosti dostatočne sa psychicky na takúto novú situáciu pripraviť. Nevyhnutnosť obmedziť sa v slobode, v pohybe, izolácia, na druhej strane nárast povinností a potreba intenzívne sa starať o deti či ďalšie osoby v rodine mali a majú vážne dosahy na mnohých ľudí užívajúcich psychoaktívne látky, osoby s návykovými činnosťami a, samozrejme, ich rodiny," uviedla pre TASR Šoltésová.



Odborný tím organizácie riešil podľa jej slov počas núdzového stavu mnoho krízových situácií klientov. "U niektorých sa prejavili najmä dôsledky sociálnej izolácie a osamelosti, zvlášť u starších osôb. U iných skôr nižšia spôsobilosť zvládať konflikty v rodinách. Vo viacerých z týchto rodín boli deti každodenným svedkom pitia matky či otca. V troch prípadoch bolo nevyhnutné riešiť urýchlenú ústavnú liečbu," povedala Šoltésová.



Organizácia tiež eviduje prípady, keď sa u klientely v spojení s užívaním alkoholu či drog objavilo násilie. U viacerých abstinujúcich došlo k recidívam.



Podľa Šoltésovej organizácia eviduje nárast polykonzumácie, teda kombinovaného užívania viacerých psychoaktívnych látok aj kontrolovaných liekov naraz, a to hlavne u mladšej klientely.



"Tento nárast priamo korešponduje so zaznamenaným vysokým nárastom predaja drog. V Prešovskom kraji výraznejšie v poslednej dobe dílermi z okolia Bratislavy. Pri predaji cez internet došlo u niektorých drog k nárastu aj o viac ako 500 percent," skonštatovala Šoltésová s tým, že problémy sa prejavili aj u ľudí so závislosťou od hrania.



"Počas prísnejších opatrení hrali online formou, avšak ich uvoľnenie umožnilo aj tradičnejšie hranie výherných automatov. U niektorých ihneď v deň otvorenia prevádzok, ako eviduje organizácia, aj s okamžitou prehrou vysokých súm," povedala Šoltésová.



Organizácia tiež eviduje zvýšený záujem rodín a blízkych, ktorí žiadajú o pomoc a podporu. Posilnila odborný tím a možnosť takmer nepretržitého telefonického a online poradenstva. V prípade potreby je možné požiadať o pomoc i osobne v priestoroch organizácie.