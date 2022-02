Pandemická situácia ovplyvní prímestskú dopravu na Orave a Liptove

Ružomberok/Dolný Kubín 8. februára (TASR) – Prímestská autobusová doprava v regiónoch Liptov a Orava bude od stredy (9. 2.) do 28. februára jazdiť v prázdninovom režime. Dôvodom je nepriaznivá pandemická situácia, s ktorou súvisí vysoká chorobnosť a karanténa vodičov. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



Kraj ubezpečuje, že podľa možností dopravcu budú zapracované spoje zabezpečujúce dochádzanie do škôl a školských zariadení a do zamestnania. "Prosíme cestujúcich, aby si vždy pred odchodom skontrolovali svoj autobusový spoj na www.cp.sk, sledovali aktuálne informácie na stránke dopravcu www.arriva.sk, poprípade sa obrátili na svoju obec, s ktorou bude dopravca každú zmenu cestovného poriadku komunikovať," informuje ŽSK.



Za vzniknutú situáciu sa kraj ospravedlnil. "Robíme maximum pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti v čo najväčšej možnej miere," zdôraznila krajská samospráva.