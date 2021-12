Pandemická situácia sa v nemocnici v Krompachoch zlepšuje

Krompachy 29. decembra (TASR) - Pandemická situácia sa v krompašskej nemocnici postupne zlepšuje a počet pacientov odkázaných na kyslíkovú liečbu je stabilizovaný. Uviedol to riaditeľ nemocnice v Krompachoch Miroslav Kraus, podľa ktorého je však otázny ďalší vývoj v súvislosti s mutáciou omirkon.



Aktuálne je v Krompachoch hospitalizovaných 74 pacientov, z toho sedem pozitívne testovaných na nový koronavírus. "V posledných dvoch týždňoch sa situácia na COVID oddelení zlepšuje, v súčasnosti máme na kyslíkovom oddelení troch pacientov. Horšia situácia pretrváva na oddelení OAIM, kde je kapacita stále naplnená pacientami s ťažkým priebehom, ktorí sú odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu. V súčasnosti sú tam hospitalizovaní štyria pacienti," priblížil situáciu Kraus. Nemocnici podľa neho veľmi pomohlo vybudovanie novej kyslíkovej stanice, čo výrazne uľahčilo prácu najmä zdravotníkom a nie je nutná manipulácia s objemnými kyslíkovými fľašami.



Počas vianočných sviatkov bola podľa riaditeľa prevádzka nemocnice plynulá, zdravotníci zvládli chod bez akýchkoľvek problémov. Na svet prišlo počas vianočných sviatkov 12 novorodencov. Na príjmových ambulanciách zdravotníci ošetrili viacero pacientov s akútnymi ťažkosťami a s rôznymi úrazmi. "Silvester a Nový rok strávi v nemocnici približne 70 pacientov, všetci, ktorým to zdravotný stav dovolil, boli prepustení do domáceho liečenia," uzatvára Kraus.