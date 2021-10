V košických školách je v karanténe 650 žiakov, situácia sa zhoršuje

Košice 27. októbra (TASR) - Pandemická situácia v košických školách sa v porovnaní s uplynulým týždňom opäť zhoršila. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že v školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je v karanténe 650 žiakov.



Z pohľadu štatistických ukazovateľov bola počas tohto školského roka horšia situácia zatiaľ len v treťom septembrovom týždni. Napriek tomu sú košické školy podľa magistrátu na tom výrazne lepšie ako celoslovenský priemer, priamo v škole sa nemôžu vzdelávať viac ako tri percentá žiakov.



Ochorenie COVID-19 evidujú v súčasnosti u 29 žiakov a piatich zamestnancov. V Základnej škole (ZŠ) Tomášikova museli z tohto dôvodu od začiatku týždňa odstaviť celú školskú jedáleň. „Tak ako v celom meste aj v našich školách začali v posledných dňoch pribúdať novoinfikovaní žiaci a zamestnanci. Tento týždeň muselo napríklad ísť do karantény 120 žiakov v piatich triedach v ZŠ Laca Novomeského a tri triedy zo ZŠ Požiarnicka. V ich prípade to bolo len 69 žiakov, keďže na ďalších desať zaočkovaných deviatakov sa vzťahovala výnimka,“ povedala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková s tým, že ZŠ Fábryho im za posledné dva dni nahlásila piatich infikovaných žiakov v štyroch triedach a dvoch zamestnancov.



„Celkovo evidujeme v našich školách 650 žiakov v 25 triedach, ktorí museli ísť do karantény a prešli tak na on-line výučbu. Karanténa sa týka aj štyroch pedagogických zamestnancov, ktorí doposiaľ nevyužili možnosť nechať sa zaočkovať,“ spresnila.



Verí, že nadchádzajúce jesenné prázdniny aspoň o niečo zmiernia nárast počtu infikovaných. Všetkých zamestnancov, školákov a ich rodičov zároveň žiada, aby počas nich dodržiavali všetky platné protipandemické opatrenia.