Pandemická situácia v košických základných školách sa zlepšuje

Na snímke učiteľka počas dištančného vyučovania na ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach 2. februára 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 2. januára (TASR) – Pandemická situácia v základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa zlepšuje. Kým v piatok (28. 1.) bolo v karanténe 32 percent žiakov, v stredu bol tento počet nižší približne o polovicu. Pre TASR to uviedol magistrát mesta Košice.V ZŠ v meste je momentálne 134 tried, ktorých žiaci museli prejsť z prezenčnej na dištančnú výučbu, respektíve kombinovanú formu vzdelávaniaskonštatovala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.Tento týždeň museli z prevádzkových dôvodov uzavrieť ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ Starozagorská, ako aj niektoré školské jedálne, ktoré zväčša otvoria od budúceho týždňa.V súčasnosti má najviac žiakov ochorenie COVID-19 v ZŠ Družicová, kde evidujú 25 infikovaných. V ZŠ Laca Novomeského je k strede 23 pozitívne testovaných žiakov a dvaja pedagógovia. V ZŠ Fábryho vyšli pozitívne testy na toto ochorenie 17 žiakom.V klasickom režime v súčasnosti fungujú tri z 34 ZŠ, a to na Bruselskej, Polianskej a Želiarskej ulici.