Levice 18. januára (TASR) – Pandemická situácia v Leviciach sa zhoršila, nemocnica robí všetko preto, aby udržala chod a starostlivosť o pacientov pozitívne testovaných na COVID-19. „Naša situácia je na hrane už niekoľko mesiacov, ale za uplynulý týždeň sa výrazne zhoršila. Ochoreli nám na koronavírus nosní lekári - internisti, pneumológ, lekári zabezpečujúci internistický urgent a rovnako kritická je situácia aj medzi sestrami. Nahradiť ich je vzhľadom na aktuálnu situáciu takmer nemožné,“ priznal riaditeľ Nemocnice Agel Levice Ján Belanský.



Nemocnica počas uplynulého hektického víkendu zmobilizovala všetky sily a prostriedky. Uskutočnilo sa mimoriadne zasadnutie krízového štábu nemocnice aj s účasťou zástupcov Okresného úradu Levice. "Rozobrali sme všetky reálne návrhy riešenia, na základe našej spolupráce boli rozposlané viaceré príkazy na povolanie do služby pre ambulantných lekárov a sestry,“ uviedol riaditeľ. Z karantény sa vrátili traja kolegovia, na výpomoc prišli ďalší dvaja lekári z ambulantného sektora. Do prevádzky nemocnice sa zatiaľ podarilo získať len jednu sestru. „Ak sa začne situácia vyvíjať priaznivejšie, mali by sme chod nemocnice zvládnuť,“ predpokladá Belanský.



Na základe príkazov na pracovné povinnosti nastúpili do levickej nemocnice v priebehu minulého týždňa dvaja lekári a jedna zdravotná sestra, počas tohto týždňa dvaja lekári. „Chcel by som vyzvať a zároveň poprosiť lekárov a zdravotné sestry o poskytnutie pomoci nemocnici v Leviciach, nakoľko súčasná situácia má veľký dopad na zdravie a životy obyvateľov celého okresu, ale aj na zamestnancov nemocnice, ktorí sú dlhodobo vyčerpaní a nutne potrebujú pomoc,“ vyjadril sa k situácii Pavol Dlábik, prednosta Okresného úradu Levice.



V nemocnici aktuálne majú 70 zdravotníkov pozitívne testovaných na COVID-19, ďalších 46 je práceneschopných z iných dôvodov. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť 51 pacientom na troch ošetrovacích jednotkách vyčlenených pre pacientov pozitívne testovaných na nový koronavírus. Štyria pacienti si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, ďalší traja sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na základe príkazu ministra zdravotníctva nemocnica reprofilizovala lôžkové jednotky na poskytovanie starostlivosti pre COVID pozitívnych pacientov a do konca januára môže vykonávať len akútnu zdravotnú starostlivosť, všetky plánové operácie a ambulantné činnosti sú odložené.