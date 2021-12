Pandemická situácia v skalickej nemocnici sa postupne zlepšuje

Skalica 29. decembra (TASR) - Uplynulé dni priniesli vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica mierne zlepšenie a hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom ubudlo. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Všetkých ostatných pacientov, ktorým to zdravotný stav dovoľoval, prepustili na sviatky do domáceho liečenia. "V tejto chvíli je však ešte skoro na prílišný optimizmus, všetci očakávajú, čo prinesie nová mutácia omikron. Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 23 pacientom s novým koronavírusom, pričom päť pacientov má veľmi vážny stav a vyžadujú si podporu umelej pľúcnej ventilácie na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny," uviedol riaditeľ nemocnice Jakub Rybár.



Ako doplnil, celkovo je situácia stabilizovaná a nemocnica zaznamenala pokles pacientov s ochorením COVID-19 o 13 osôb. "Týždenný priemer PCR pozitivity sa však stále drží na úrovni takmer 32 percent. Zdravotníci mali relatívne pokojné Vianoce, aj čo sa týka úrazov a urgentných stavov. Nemocnica má naďalej zastavenú plánovanú operatívu, vykonávajú sa len neodkladné operácie. Stále platí aj zákaz návštev pacientov," informoval riaditeľ nemocnice.



Vzhľadom na snahu zaočkovať čo najviac ľudí, v nemocnici očkujú i medzi Vianocami a Silvestrom. Vakcinačné centrum nebude v prevádzke od 31. decembra do 2. januára 2022.