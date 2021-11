Pandemická situácia v Trenčíne je mimoriadne vážna

Trenčín 23. novembra (TASR) – Krízový štáb mesta Trenčín odporučil po utorkovom zasadnutí zrušiť naplánované vianočné trhy. Situácia v Trenčíne sa zhoršuje. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Situácia v meste je podľa štábu mimoriadne vážna. Napriek tomu, že okres má 66 percent ľudí nad 55 rokov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Trenčín eviduje veľmi vysokú chorobnosť. Len za uplynulý týždeň pribudlo viac ako 800 pozitívne testovaných.



Podľa riaditeľky RÚVZ v Trenčíne Ľudmily Bučkovej je okres Trenčín v bordovej farbe iba vďaka využitiu tzv. žolíka. Nevylúčila, že ak sa situácia ešte viac zhorší, napriek zaočkovanosti spadne aj okres Trenčín do čiernej farby. Úrad podľa jej slov prestáva zvládať trasovanie a dohľadávanie kontaktov pozitívne testovaných osôb, potrebovali by pomôcť s ľudskými kapacitami i s technikou.



Ako informoval vedúci útvaru sociálnych vecí trenčianskeho mestského úradu Patrik Čech, radnica osloví dobrovoľníkov z mestskej databázy a požiada ich o pomoc pre hygienikov. Zároveň regionálnej hygiene mesto požičia chýbajúcu techniku.



Krízový štáb zároveň odporučil obnoviť linku pomoci pre pozitívne testované osoby, seniorov, zdravotne znevýhodnených ľudí či osamelých rodičov s deťmi, ktorým nemá kto zabezpečiť základné potraviny, hygienické potreby či lieky. Linku bude obsluhovať útvar sociálnych vecí trenčianskej radnice v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 h. Fungovať bude od piatka 26. novembra.



Podľa námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice (FN) Trenčín Jána Martiša je v nemocnici hospitalizovaných 103 pacientov s ochorením COVID-19, z toho sú dve deti. Lôžka s pľúcnou ventiláciou sú plné a aj tých ostatných ubúda. Situácia je podľa neho zlá aj preto, že personálne kapacity sú nižšie, ako boli v druhej vlne.