Pandemická situácia na školách v Košiciach sa výrazne zhoršila

Košice 25. januára (TASR) – Epidemiologická situácia v základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa oproti minulému týždňu opäť výrazne zhoršila, do školy pre karanténu nemôže chodiť každý štvrtý žiak. Ako informuje magistrát na svojej webovej stránke, z 34 ZŠ nemajú žiadnu triedu v karanténe len dve školy, a to na Považskej a Starozagorskej ulici.



„K dnešnému dňu je na dištančnom vzdelávaní 4173 žiakov v 198 triedach. To predstavuje vyše štvrtinu z takmer 16.500 žiakov na našich ZŠ. Tie čísla nám v porovnaní s uplynulým týždňom narástli na vyše dvojnásobok. Žiadame každého, aby dodržiaval všetky pandemické opatrenia a urobil tak všetko pre to, aby riziko prenosu ochorenia COVID-19 znížil na minimum,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.



Úplne uzatvorená je ZŠ Abovská v Barci. Žiaci jej 14 tried by sa opäť mali začať učiť prezenčne v pondelok (31. 1.). Spomedzi nezatvorených ZŠ je momentálne najhoršia situácia na ZŠ Park Angelinum, kde sa prezenčne vyučuje v 13 z 30 tried. Menej ako polovica tried je oproti bežnému školskému roku v prevádzke v ZŠ Tomášikova a ZŠ Užhorodská. Dvojciferný počet tried má dištančnú výučbu aj v ZŠ Belehradská, Krosnianska 4, L. Novomeského a Jenisejská.



V materských školách (MŠ) je podľa magistrátu situácia lepšia, uzatvorených majú 32 tried. „Mimo prevádzky je na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva do začiatku budúceho týždňa MŠ na Žižkovej ulici,“ dodáva mesto.